У четвер, 11 червня, в США відзначають день Камехамехи - свято на честь першого короля Гаваїв. Наші предки в цей день шанували пам'ять Феодосії Колосятниці, вірячи, що по погоді можна дати прогноз щодо врожаю хліба.

#Букви зібрали цікаві факти про події 11 червня.

День Камехамехи

Це свято було засновано в честь першого короля Гаваїв. Його відзначають саме на цій території США. Варто зазначити, що конкретно на Гаваях є три особливих свята: День принца Джона Кухіо Каланіанаоле, День короля Камехамеха I і День офіційного входження Гаваїв до складу США. У ці дні закрито більшість банків і державних установ островів.

Камехамеха – монарх, який першим встановив єдине Королівство Гаваїв. У 1883 році статуя короля Камехамеха була присвячена в Гонолулу на King David Kalakaua (це був дублікат, тому що спочатку статуя була тимчасово втрачена в море, але була відновлена ​​і в даний час знаходиться в Північному Кохаль).

В цей день на Гаваях влаштовують карнавали і ярмарки, гонки та інші розваги. Свято відзначають на державному рівні ще з 1959 року.

Святкування включає в себе традиційний парад Pa’u і Ho’olaule’a.

День народження Принца Хенріка (Данія)

Принц Хенрік Данський (Hans Kongelige Højhed Prins Henrik) – данський державний, військовий і громадський діяч. Чоловік королеви Данії Маргрете II.

День народження принца-консорта Хенріка в Данії відзначається 11 червня. Це свято вважається спеціальним днем ​​в році, як і всі інші дні народження членів королівської сім’ї Данії.

У королівської пари є двоє синів: кронпринц Фредерік Анре Хенрік Крістіан і принц Йоаким Хольгер Вальдемар Крістіан. Сам принц-консорт Хенрік є не тільки королівською особою, але також і державним, військовим і громадським діячем. Під його патронатом знаходяться багато громадських організацій і проектів.

Особливих урочистостей в Данії з нагоди Дня народження принца-консорт Хенріка зазвичай не проводиться. Але на всіх державних установах в цей день піднімається національний прапор країни.

Православні свята 11 червня

В цей день в народі прийнято вшановувати пам’ять Феодосії Колосятниці. У народі говорили, що до цього дня починає колоситися жито, і з’являються перші білі гриби.

Головна прикмета дня: якщо на Феодосії сухий туман – буде поганий урожай хліба.

11 червня мощі Феодосії діви Тирськї було перенесено до Венеції. А ось, день її смерті церква відзначає 16 квітня.

У 17-річному віці Федосія не захотіла приносити жертву ідолам, в результаті чого була страчена.

Також наші предки говорили, що, якщо в цей час наливається жито, то починає цвісти колос.

“Якщо Феодосія Колосятниця прийшла – значить, жито зацвіло”.

Незважаючи на те, що 11 червня шанується пам’ять святої Феодосії, цей день в народі вважали нещасливим.

Говорили: “День Феодосії вартий всіх понеділків”. Тому, багато хто навіть намагалися не виходити на вулицю без особливої ​​потреби.

Прикмети на Феодосії Колосятниці: що не можна робити

Роботу в полі й городі воліли відкласти до наступного дня.

На Феодосію Колосятницю люди виходили в поле, щоб оцінити стан посівів. Якщо жито добре колосилося – це вважалося хорошим знаком. Для селян неврожай жита обіцяв серйозні проблеми, і навіть голод. Феодосію вважали захисницею хлібних колосків. Люди молилися їй і просили про хороший врожай.

У цей день не можна полотна білити, коли жито зацвіло.

Дітям 11 червня не можна було скакати на дошках, які раніше були аналогами гойдалок. Говорили, що зараз земля важка, і, якщо скакати по ній, це призведе до нещастя. Замість цього 11 червня потрібно було співати пісні: “Сонце, сонце, заблищи в віконце, дай вівсу зростання, щоб до неба доріс. Мамо-жито, встала б стіною суцільно”. Таким чином, закликали хороший урожай.

На Федосьї селяни відправлялися в поле і оглядали сходи. Якщо хліба 11 червня зійшли – це вважалося нормальним. Великою радістю був налив колоса. А ось, якщо сходи були поганими, то багатого врожаю очікувати не доводилося.

Також можна було прогнозувати ціну хліба по житу. Так, якщо воно цвіте в нижній частині – прикмета того, що хліб буде коштувати дешево. Якщо з середини або з верху – то ціна, відповідно, буде звичайною або високою.

Якщо багато жита з’явилося, значить, грибів багато збереш.

Багато павуків обіцяють хорошу погоду.

Сон, приснився в ніч на 11 червня – віщий і збудеться зовсім скоро.

День видався спекотним, значить мало вилізе грибів-колосовиків.

Хліб заколосився – гриб білий з’явився.

День Федосьї один всіх понеділків вартий (тобто нещасливий).

У народі вірили, що народжені 11 червня зможуть протистояти злу.

11 червня: цей день в історії

1496 – Христофор Колумб завершив свою другу подорож, після чого потрапив у немилість іспанської королеви через те, що так і не знайшов шлях до Китаю.

1580 – іспанськими конкістадорами з другої спроби засновано Буенос-Айрес.

1742 – Бенджамін Франклін створив економічну піч.

1889 – американці Джон Пердью і Джеймс Садгвар з Вашингтона винайшли складений стілець.

1965 – англійська королева Єлизавета нагородила орденом Британської імперії музикантів групи The Beatles.

1990 – Верховна рада України прийняла рішення про введення нового порядку обчислення часу – було встановлено час другого часового поясу.

1991 – фірма Microsoft випустила операційну систему MS DOS 5.0.

Іменинники 11 червня

1864 – Ріхард Штраус, німецький композитор і диригент.

1867 – Шарль Фабрі, французький фізик, винахідник, один з першовідкривачів озонового шару в атмосфері Землі.

1899 – Ясунарі Кавабата, японський письменник, лауреат Нобелівської премії (1968).

1910 – Жак Ів Кусто, французький океанограф, винахідник акваланга.

Сьогодні поздоровлення з днем ​​янгола приймають: Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія, Фаїна, Федот.