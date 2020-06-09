У зв’язку з пандемією COVID-19 ми спостерігаємо підвищений попит на інструменти та технології, що дозволяють працювати віддалено. Ще кілька місяців тому про такий технологічний бум не можна було і мріяти.

Ситуація з пандемією показала, що причиною стримування цифровізації в школах, університетах, приватному та публічному секторах не була пов’язана з ціною чи складністю технологій. Причина в більшості випадків полягала у звичайному небажанні людей інвестувати в нові технології та підходи.

Зараз же у всіх просто немає виходу. Виявилось, що багато компаній можуть працювати без офісу, частину роботи може взяти на себе чатбот чи інша комп’ютерна програма, а видавати банківські карти чи надавати консультації можна і віддалено.

Світ змінився. І зараз всім випав чудовий шанс скористатись цією непростою ситуацією, щоб підготуватись краще до нового “посткарантинного” життя.

Але сьогодні я хочу акцентувати увагу на медицині. Думаю, вже всім стало очевидно, що стабільна й ефективна система охорони здоров’я – ключовий компонент в кризових умовах. На жаль, українська сфера охорони здоров’я виявилась не підготовленою – ми спостерігаємо проблеми на всіх рівнях, починаючи з тестів, закінчуючи збором медичної статистики.

Яка роль технологій в цій ситуації? На мій погляд, ключова. Коли немає достатньої кількості персоналу та засобів індивідуального захисту, процеси застарілі, а рішення приймаються не на основі достовірних даних – все це є причиною прийняття неефективних рішень та втрати ресурсів.

Як спеціалісти, що працюють з новими технологіями, ми хочемо внести свій внесок в цифровізацію медичної сфери, поділитись експертизою та успішними прикладами подібних впроваджень, та переконати, що технології – ваш друг і конкурентна перевага.