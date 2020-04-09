11 позовів за 4 дні: українці просять суд скасувати карантин

Про це повідомляє пресслужба суду.
“У період з 6 по 9 квітня 2020 року канцелярією Окружного адміністративного суду міста Києва зареєстровано 11 позовів до Кабінету міністрів України, предметом оскарження в яких є положення постанови КМУ від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, – йдеться в повідомленні.
Позивачі просять суд визнати протиправними як окремі пункти постанови (про заборону регулярних перевезень, відвідування парків, скверів, роботи громадського харчування), так і цілком всю постанову.
Зараз суд вирішує питання про відкриття виробництв за вказаними позовами.
- Кабінет Міністрів України з 6 квітня посилив карантин у країні в зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. #Букви пояснювали, що буде заборонено і дозволено українцям.
- У Кабінеті Міністрів “наполегливо рекомендували” перебувати на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можна “опинитися на території, що підпадає під визначення “громадське місце”.
- Влада Києва зобов’язала жителів столиці носити маски або респіратори на вулицях і прибудинкових територіях.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.