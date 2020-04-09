11 позовів за 4 дні: українці просять суд скасувати карантин

Окружний адміністративний суд міста Києва в період отримав 11 позовів щодо оскарження постанови Кабінету Міністрів України про введення обмежень під час карантину через коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба суду.

“У період з 6 по 9 квітня 2020 року канцелярією Окружного адміністративного суду міста Києва зареєстровано 11 позовів до Кабінету міністрів України, предметом оскарження в яких є положення постанови КМУ від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, – йдеться в повідомленні.

Позивачі просять суд визнати протиправними як окремі пункти постанови (про заборону регулярних перевезень, відвідування парків, скверів, роботи громадського харчування), так і цілком всю постанову.

Зараз суд вирішує питання про відкриття виробництв за вказаними позовами.