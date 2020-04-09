Covid-19 Україна

оновлено 09.04.2020 о 19:02

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11 позовів за 4 дні: українці просять суд скасувати карантин

Окружний адміністративний суд міста Києва в період отримав 11 позовів щодо оскарження постанови Кабінету Міністрів України про введення обмежень під час карантину через коронавірус.

Четвер, 9 квітня 2020, 20:19

Про це повідомляє пресслужба суду.

“У період з 6 по 9 квітня 2020 року канцелярією Окружного адміністративного суду міста Києва зареєстровано 11 позовів до Кабінету міністрів України, предметом оскарження в яких є положення постанови КМУ від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, – йдеться в повідомленні.

Позивачі просять суд визнати протиправними як окремі пункти постанови (про заборону регулярних перевезень, відвідування парків, скверів, роботи громадського харчування), так і цілком всю постанову.

Зараз суд вирішує питання про відкриття виробництв за вказаними позовами.

  • Кабінет Міністрів України з 6 квітня посилив карантин у країні в зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. #Букви пояснювали, що буде заборонено і дозволено українцям.
  • У Кабінеті Міністрів “наполегливо рекомендували” перебувати на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можна “опинитися на території, що підпадає під визначення “громадське місце”.
  • Влада Києва зобов’язала жителів столиці носити маски або респіратори на вулицях і прибудинкових територіях.
  • Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.
Теги: суды, Кабмін, Коронавірус, карантин

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