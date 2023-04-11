11 квітня відзначають Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів та Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Християни сьогодні вшановують священномученика Марка.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів: саме цього дня 1945 року відбулося повстання в’язнів проти нацистів в одному з концтаборів — Бухенвальд. Концтабір був розташований в центральній Німеччині. В’язні організували і здійснили заколот, поки більша частина гітлерівців втікала з табору через побоювання швидкого приходу американських військових.

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона: дата обрана на честь дня народження лікаря Джеймса Паркінсона, котрий вперше описав цю хворобу. Хвороба Паркінсона — неврологічне захворювання, яке виникає через втрату нервових клітин у чорній субстанції. Ця хвороба є хронічною та невиліковною. Найчастіше вона зустрічається у людей похилого віку. Основні симптоми: тремор, уповільнення руху, ригідність.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Ліберія – День Молитви

Коста Ріка – День національних героїв

Уганда – День Свободи

Цього дня у світі:

1241 — військо угорського короля Бели IV розбите ханом Батиєм

1597 — у Варшаві страчено козацького отамана Северина Наливайка.

1713 — укладенням Утрехтського миру завершується війна за спадок іспанської корони між Францією з одного боку та морськими державами Великою Британією та Нідерландами, а також Савоєю, Португалією та Прусією — з другого. За цим договором Велика Британія отримує Гібралтар.

1814 — за договором Фонтебло припинялося правління Наполеона як імператора французів.

1847 — відкрилося засідання першого прусського парламенту (ландтагу)

1867 — Росія продала США Аляску та Алеутські острови

1894 — Велика Британія оголосила протекторат над Угандою

1899 — набрав чинності договір, що закінчив іспансько-американську війну. Іспанія відмовилася від претензій на Кубу, передала Сполученим Штатам Пуерто-Рико, Гуам та Філіппіни.

1909 — на викупленій у бедуїнів землі біля Яффи єврейськими переселенцями другої алії засноване місто Тель-Авів.

1921 — утворено емірат Трансйорданію у складі Британського мандату в Палестині.

1945 — радянською владою заарештовано митрополита Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого, єпископів Никиту Будку, Миколая Чарнецького, Григорія Хомишина та Івана Латишевського, а також ряд католицьких владик. Тривалий час після арешту доля митрополита була невідомою і лише в середині

1946 року оголосили що митрополит звинувачений у “ворожій діяльності проти УРСР, співпраці з німецькими окупантами” за що був засуджений на 8 років ув’язнення. Під тиском репресій греко-католицького духовенства було здійснено “самоліквідацію” УГКЦ.

1945 — Різня в Березці, винищення українського населення села Березка, здійснене польськими підрозділами Армії Крайової, Батальйонів хлопських та селянами-поляками з навколишніх сіл.

1945 — Третя армія США визволила нацистський концтабір Бухенвальд, контроль над яким вже захопили повсталі на той час в’язні.

1951 — Президентом США Труменом був звільнений керівник сил ООН в Кореї, генерал Макартур. На його місце призначений генерал-лейтенант Ріджвей.

1992 — Президенти Росії та України призупинили дію указів про передачу Чорноморського флоту під юрисдикцію своїх країн. Почались тривалі російсько-українські переговори про статус флоту і його дислокацію

2008 — вперше за історію незалежної України було визначено 100 великих українців. Відбулося це з 21:35 у прямому етері телеканалу “Інтер”

2014 — проросійськими бойовиками захоплено місто Слов’янськ Донецької області

Яке сьогодні церковне свято:

11 квітня в церковному календарі — день пам’яті священномученика Марка. Жив він в IV столітті в Фінікійському місті Іліополі. За царювання рівноапостольного Костянтина Великого був дияконом і знищив чимало ідолів в місті. Коли імператором став Юліан Відступник, поплатився за це своїм життям.

Тіло Марка розсікли язичники і покусали, як дикі звірі. За це Господь зробив так, щоб мучилися язичники сліпотою, виразками і страшними хворобами.

Прикмети:

З берези тече багато соку — літо буде дощовим.

Гримить грім — на швидке похолодання.

Рано опушилася береза — влітку буде посушливо, а якщо це вільха, то навпаки.

Низько в’ють свої гнізда сороки — влітку буде багато гроз.

Швидко в один бік рухаються хмари — до спекотної погоди.

Зустріли багато лебедів — весна буде теплою.

Зграями літають галки чи сонце сідає за хмарами — до дощу.

Традиції:

11 квітня наші предки святкували День берези. Вважалося, що цього дня березовий сік має особливу силу. Вірили, що потрібно прокинутися рано-вранці, піти до березового гаю і напитися соку, щоб бути здоровим і щасливим протягом всього року.

11 квітня не радили сушити на вулиці білизну – вважалося, що разом з ним в будинок може проникнути нечисть.

Іменини сьогодні святкують:

Кирило, Марко, Іван, Остап, Потап, Євстахій, Пилип.