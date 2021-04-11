У суботу, 11 квітня, відзначається Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона та Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів.

Про це розповідають #Букви.

Також цього дня відзначають: у Ліберії – День Молитви, в Коста-Риці – День національних героїв, в Уганді – День Свободи, в США – День сирного фондю.

Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів

Це пам’ятна дата, що відзначається на честь події, яка мала місце 11 квітня 1945 року, коли в’язні Бухенвальда – одного з найбільших концтаборів на території нацистської Німеччини – почали повстання проти гітлерівців.

Нацистське командування й основна частина охорони втекли з табору перед загрозою бути схопленими американськими військами. Коли в концтабір увійшли війська США, повсталі вже перебрали на себе контроль над табором смерті.

За час існування концентраційного табору через нього пройшли понад 250 тисяч людей.

Після війни в Бухенвальді відкрито пам’ятник жертвам нацизму.

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона

Його відзначають у день народження англійського лікаря та хіміка Джеймса Паркінсона. Він вперше описав це хронічне прогресуюче захворювання центральної нервової системи (у 1817 році).

Його дослідження називалося “Есе про тремтячий параліч”, але не було належним чином оцінене сучасниками. Лише в 1857 році науковці звернули увагу на цю працю, а французький невролог Жан Шарко запропонував назвати хворобу на честь Паркінсона.

Згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров’я України станом на 2019 рік, у нашій країні було зареєстровано понад 23 тисяч людей із хворобою Паркінсона, або 61,4 на 100 000 населення.

Хвороба Паркінсона має три основні симптоми: тремтіння — тремор, який зазвичай починається з голови й руки; брадикінезія — уповільнення руху, коли фізичні рухи набагато повільніші за норму, що може ускладнювати повсякденні завдання і призвести до повільного пересування дуже маленькими кроками; ригідність — скутість і напруга у м’язах, що може ускладнити переміщення і вираз обличчя, а також призвести до болісних м’язових спазмів.

Хвороба Паркінсона розвивається внаслідок утрати нервових клітин у частині мозку, яку називають сірою субстанцією.

Наразі не існує способу лікування хвороби Паркінсона, але є методи, які допомагають полегшити симптоми та підтримувати якість життя.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем 11 квітня віряни вшановують пам’ять священномученика Марка, єпископа Арефусійського. Він жив у період правління Костянтина Великого в середині IV століття. Святий прославився ревною боротьбою з ідолопоклонством і своїми руками зруйнував язичницьке капище.

У народі 11 квітня називали Днем Берези, а також Березань. Зазвичай у цей день люди йшли в березові гаї, щоб перевірити початок руху соку в деревах. Березовий сік додавали у рецепти цілющих відварів, готували з нього смачні напої разом з медом і приправами. Існувало повір’я, якщо в цей день злегка вдарити хвору дитину березовим прутиком, то вона обов’язково одужає.

Цей день в історії:

1597 — у Варшаві страчено козацького отамана Северина Наливайка.

1713 — укладенням Утрехтського миру завершується війна за спадок іспанської корони між Францією з одного боку та морськими державами Великою Британією та Нідерландами, а також Савойєю, Португалією та Прусією — з другого. За цим договором Велика Британія отримує Гібралтар.

1899 — Іспанія передала Пуерто-Рико Сполученим Штатам Америки.

1915 — на екрани США вийшов фільм за участю Чарлі Чапліна “Волоцюга” (там вперше з’явився персонаж, що став “візиткою” Чапліна).

1945 — радянською владою було заарештовано найвище керівництво Української греко-католицької церкви: митрополит Йосиф Сліпий, єпископи Микита Будка, Микола Чарнецький, Григорій Хомишин та Іван Латишевський. В березні наступного року у Львові було організовано собор, що проголосив “саморозпуск” греко-католицької церкви. Вона фактично перейшла на нелегальне становище.

2014 — в ніч з 11 на 12 квітня російські окупанти захопили місто Слов’янськ Донецької області. Місто на кілька місяців стало ареною бойових дій та було визволене 5 липня.

Цього дня народилися:

1492 — Маргарита Наваррська, королева Наварри, одна з перших французьких письменниць (уславилась збіркою новел “Гептамерон”).

1755 — Джеймс Паркінсон, англійський лікар, його іменем названа хвороба.

1894 — Еміль Кіо, артист цирку, ілюзіоніст.

1908 — Ібука Масару, один із засновників японської компанії Sony.

1913 — Володимир Хоткевич, український вчений-фізик, фахівець в області фізики низьких температур, педагог, професор, ректор Харківського державного університету.

1971 — Олівер Рідель, бас-гітарист німецького гурту “Rammstein”.

1997 – Mélovin (Костянтин Бочаров), український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу “X-Фактор”, представник України на пісенному конкурсі “Євробачення-2018” в Португалії.

Прикмети на цей день:

Багато соку у берези – до дощового літа.

Сильний дощ – до врожаю вівса.

Багато лебедів – до теплої весни.

Сороки низько в’ють гнізда – влітку часто будуть грози.

Хмари швидко рухаються – до спекотної погоди.

Сьогодні іменини: у Кирила, Марка, Остапа, Івана.