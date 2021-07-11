Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1533 — Папа Климент VII оголосив, що шлюб короля Англії Генріха VIII і Катерини Арагонської все ще дійсний та відлучив короля від церкви. Король вже розлучився з першою дружиною і одружувався на Анні Болейн, зв’язки між Королівством Англія і Папською державою були розірвані.
1576 — англійська експедиція Мартіна Фробішера відкрила Ґренландію.
1700 — заснована Берлінська академія наук.
1888 — У Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрито пам’ятник Богдану Хмельницькому. Ідея створення пам’ятника виникла серед громадськості з ініціативи історика, професора Київського університету Миколи Костомарова у 1840-х роках.
1943 — кульмінація Волинської трагедії.
1944 — засновано Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА.
2008 — Компанія Apple Inc. відкрила iPhone App Store.
2014 — внаслідок ракетного обстрілу з території Росії в районі Зеленопілля загинуло 36 українських військових.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 11 липня вшановує пам’ять преподобних Германа і Сергія Валаамських – праведників і чудотворців.
Прикмети погоди:
- Худоба збивається в купу – до негоди.
- Голки будяка розм’якли і не колються – до дощу.
- Дозріває чорниця – починай косити жито.
- Мокре літо – осінь буде ясна.
- На сосні багато шишок – добре вродить ячмінь.
Іменини сьогодні святкують Ольга, Пелагея, Венедикт, Герман, Іван, Кір, Павло, Сергій.