Сьогодні, 11 липня, у світі відзначають Всесвітній день шоколаду та Всесвітній день народонаселення.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1533 — Папа Климент VII оголосив, що шлюб короля Англії Генріха VIII і Катерини Арагонської все ще дійсний та відлучив короля від церкви. Король вже розлучився з першою дружиною і одружувався на Анні Болейн, зв’язки між Королівством Англія і Папською державою були розірвані.

1576 — англійська експедиція Мартіна Фробішера відкрила Ґренландію.

1700 — заснована Берлінська академія наук.

1888 — У Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрито пам’ятник Богдану Хмельницькому. Ідея створення пам’ятника виникла серед громадськості з ініціативи історика, професора Київського університету Миколи Костомарова у 1840-х роках.

1943 — кульмінація Волинської трагедії.

1944 — засновано Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА.

2008 — Компанія Apple Inc. відкрила iPhone App Store.

2014 — внаслідок ракетного обстрілу з території Росії в районі Зеленопілля загинуло 36 українських військових.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 11 липня вшановує пам’ять преподобних Германа і Сергія Валаамських – праведників і чудотворців.

Прикмети погоди:

Худоба збивається в купу – до негоди.

Голки будяка розм’якли і не колються – до дощу.

Дозріває чорниця – починай косити жито.

Мокре літо – осінь буде ясна.

На сосні багато шишок – добре вродить ячмінь.

Іменини сьогодні святкують Ольга, Пелагея, Венедикт, Герман, Іван, Кір, Павло, Сергій.