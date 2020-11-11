Сьогодні, 11 листопада, відзначають Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день оригамі, Всесвітній день міні-лиж, а також Всесвітній день шопінгу.

Про це розповідають #Букви.

У Китаї – День холостяків, у США – День “метал-музики”, День ветеранів, День десертного морозива, в Польщі – День Незалежності, у Німеччині – початок карнавального сезону, в Італії – Фестиваль духовної музики і мистецтва, в Анголі – День Незалежності, у Британії, Франції, Канаді – День пам’яті полеглих, у Німеччині, Швейцарії, Австрії – День святого Мартіна, на Мальдівах – День Республіки, в Бутані – День Конституції, в Індії – День освіти, в Японії, Кореї – День шоколадних паличок, у Колумбії – День незалежності Картахени.

Пам’ятні дати 11 листопада:

1417 — в Констанці завершився початий ще в 1414 році собор, який поклав край Західній схизмі, коли на папському престолі знаходилося одночасно до трьох Пап Римських. Новим Папою Римським був вибраний представник римської знаті Оддо Колона, який узяв собі ім’я Мартин V.

1702 — загін запорізьких козаків визволив від облоги Речі Посполитої Білу Церкву.

1830 — проголошена держава Бельгія.

1859 — у світ вийшла поема Тараса Шевченка «Марія».

1889 — Вашингтон став 42-м штатом США.

1909 — почалося будівництво головної бази ВМС США на Перл-Гарборі.

1917 — український полк, сформований з делегатів III Всеукраїнського військового з’їзду, придушив більшовицьке повстання в Києві

— на засіданні Петроградського революційного комітету вперше в Російської Радянської Республіки вжитий термін “ворог народу”.

1918 — близько 5-ї години ранку в штабному вагоні маршала Фоша в Комп’єнському лісі підписане Комп’єнське перемир’я, що означало капітуляцію Німецької імперії і кінець Першої світової війни

1925 — вийшла перша платівка Луї Армстронга.

1930 — запатентований газовий холодильник, винахід Альберта Ейнштейна та Лео Сіларда.

1940 — в США випущені перші автомобілі “Джип”.

1952 — У Каліфорнії продемонстрували дію першого відеомагнітофона.

1973 — Ізраїль і Єгипет підписали договір, що завершив війну між ними.

1978 — Міністерство освіти УРСР видало директиву: “Удосконалювати вивчення російської мови в загальноосвітніх школах республіки” (посилення русифікації).

1983 — студент Массачусетського університету Фред Коен продемонстрував перший у світі комп’ютерний вірус.

1990 — набула чинності Міжнародна конвенція про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних і психотропних речовин.

1994 — американський мільярдер Білл Ґейтс на аукціоні в Нью-Йорку заплатив $30,8 млн за рукопис Леонардо да Вінчі (рекордна ціна для рукописів).

2002 — оглядач “Нової газети” Анна Політковська, посилаючись на джерела в Кремлі, оприлюднює твердження щодо препарату налоксон, який використовували російські спецслужби під час штурму театрального центру у Москві і від якого загинули понад 120 заручників, добраного з кількох варіантів особисто президентом Володимиром Путіним.

Яке сьогодні церковне свято

У православній церкві 11 листопада відзначається Анастасія Овечниця і Авраамій Овчар.

В цей день закінчували стригти овець, а в церкві молилися покровительці вівчарів – святій Анастасії.

Народні прикмети

Хмари низько – до похолодання;

Гучно воркують голуби – до гарної погоди;

Якщо на березі ще залишилось листя, то буде ще кілька теплих днів;

Якщо птахи гучно кричать вранці, то до негоди.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритись, кричати та ображати когось;

Не можна ходити босоніж по росі;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна їсти жирну їжу.

Іменини у Анастасії, Марії, Анни, Андрія, Афанасія, Василя, Віктора, Івана, Кирила, Олексія, Павла, Миколи, Тимофія та Євгена.