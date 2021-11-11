Про це повідомляють #Букви.

Також у другий четвер листопада відзначають Всесвітній день орігамі та Всесвітній день шопінгу.

Цей день в історії:

1215 — скликано найбільший в історії середньовіччя Латеранський Вселенський собор.

1702 — загін запорізьких козаків визволив від облоги Речі Посполитої Білу Церкву.

1790 — у Королівство Великої Британії з Китаю вперше завезені хризантеми.

1830 — проголошено державу Бельгію.

1859 — у світ вийшла поема Тараса Шевченка “Марія”.

1909 — почалося будівництво головної бази ВМС США на Перл-Гарборі.

1925 — вийшла перша пластинка Луї Армстронга.

1930 — запатентовано газовий холодильник, винахід Альберта Ейнштейна та Лео Сіларда.

1935 — на Горлівському хімічному заводі стався вибух, що стало приводом для судового процесу над “саботажниками”.

1952 — У Каліфорнії продемонстрували роботу першого відеомагнітофона.

1972 — США закрили свою останню військову базу у В’єтнамі.

1973 — Ізраїль і Єгипет підписали договір про кінець війни між ними.

1978 — Міністерство освіти УРСР видало директиву: “Удосконалювати вивчення російської мови в загальноосвітніх школах республіки” (посилення русифікації).

1983 — студент Массачусетського університету Фред Коен продемонстрував перший у світі комп’ютерний вірус.

1994 — американський мільярдер Білл Ґейтс на аукціоні в Нью-Йорку заплатив $30,8 млн за рукопис Леонардо да Вінчі (рекордна ціна для рукописів).

2002 — оглядач “Нової газети” Анна Політковська, посилаючись на джерела в Кремлі, оприлюднює твердження щодо препарату налоксон, який використовували російські спецслужби під час штурму театрального центру у Москві і від якого загинули понад 120 заручників, добраного з кількох варіантів особисто президентом Володимиром Путіним.

Яке сьогодні церковне свято:

У православній церкві сьогодні відзначається день Анастасії Овечниці та Авраамія Овчара. Зазвичай до цього дня в південних регіонах закінчували стригти овець.

Прикмети:

  • Якщо хмари низько – прийде похолодання.
  • Якщо гучно воркують голуби, то до хорошої погоди.
  • Якщо на березі ще залишилось листя, то буде ще кілька теплих днів.
  • Якщо птахи гучно кричать вранці, то до негоди.

Іменини святкують: Анастасія, Авраамій, Євген, Марія, Клавдій, Астерій, Неон, Феоніла, Анна.