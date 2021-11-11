Сьогодні, 11 листопада, у світі відзначають Всесвітній день якості, Всесвітній День юзабіліті.

Про це повідомляють #Букви.

Також у другий четвер листопада відзначають Всесвітній день орігамі та Всесвітній день шопінгу.

Цей день в історії:

1215 — скликано найбільший в історії середньовіччя Латеранський Вселенський собор.

1702 — загін запорізьких козаків визволив від облоги Речі Посполитої Білу Церкву.

1790 — у Королівство Великої Британії з Китаю вперше завезені хризантеми.

1830 — проголошено державу Бельгію.

1859 — у світ вийшла поема Тараса Шевченка “Марія”.

1909 — почалося будівництво головної бази ВМС США на Перл-Гарборі.

1925 — вийшла перша пластинка Луї Армстронга.

1930 — запатентовано газовий холодильник, винахід Альберта Ейнштейна та Лео Сіларда.

1935 — на Горлівському хімічному заводі стався вибух, що стало приводом для судового процесу над “саботажниками”.

1952 — У Каліфорнії продемонстрували роботу першого відеомагнітофона.

1972 — США закрили свою останню військову базу у В’єтнамі.

1973 — Ізраїль і Єгипет підписали договір про кінець війни між ними.

1978 — Міністерство освіти УРСР видало директиву: “Удосконалювати вивчення російської мови в загальноосвітніх школах республіки” (посилення русифікації).

1983 — студент Массачусетського університету Фред Коен продемонстрував перший у світі комп’ютерний вірус.

1994 — американський мільярдер Білл Ґейтс на аукціоні в Нью-Йорку заплатив $30,8 млн за рукопис Леонардо да Вінчі (рекордна ціна для рукописів).

2002 — оглядач “Нової газети” Анна Політковська, посилаючись на джерела в Кремлі, оприлюднює твердження щодо препарату налоксон, який використовували російські спецслужби під час штурму театрального центру у Москві і від якого загинули понад 120 заручників, добраного з кількох варіантів особисто президентом Володимиром Путіним.

Яке сьогодні церковне свято:

У православній церкві сьогодні відзначається день Анастасії Овечниці та Авраамія Овчара. Зазвичай до цього дня в південних регіонах закінчували стригти овець.

Прикмети:

Якщо хмари низько – прийде похолодання.

Якщо гучно воркують голуби, то до хорошої погоди.

Якщо на березі ще залишилось листя, то буде ще кілька теплих днів.

Якщо птахи гучно кричать вранці, то до негоди.

Іменини святкують: Анастасія, Авраамій, Євген, Марія, Клавдій, Астерій, Неон, Феоніла, Анна.