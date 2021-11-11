Про це повідомляють #Букви.
Також у другий четвер листопада відзначають Всесвітній день орігамі та Всесвітній день шопінгу.
Цей день в історії:
1215 — скликано найбільший в історії середньовіччя Латеранський Вселенський собор.
1702 — загін запорізьких козаків визволив від облоги Речі Посполитої Білу Церкву.
1790 — у Королівство Великої Британії з Китаю вперше завезені хризантеми.
1830 — проголошено державу Бельгію.
1859 — у світ вийшла поема Тараса Шевченка “Марія”.
1909 — почалося будівництво головної бази ВМС США на Перл-Гарборі.
1925 — вийшла перша пластинка Луї Армстронга.
1930 — запатентовано газовий холодильник, винахід Альберта Ейнштейна та Лео Сіларда.
1935 — на Горлівському хімічному заводі стався вибух, що стало приводом для судового процесу над “саботажниками”.
1952 — У Каліфорнії продемонстрували роботу першого відеомагнітофона.
1972 — США закрили свою останню військову базу у В’єтнамі.
1973 — Ізраїль і Єгипет підписали договір про кінець війни між ними.
1978 — Міністерство освіти УРСР видало директиву: “Удосконалювати вивчення російської мови в загальноосвітніх школах республіки” (посилення русифікації).
1983 — студент Массачусетського університету Фред Коен продемонстрував перший у світі комп’ютерний вірус.
1994 — американський мільярдер Білл Ґейтс на аукціоні в Нью-Йорку заплатив $30,8 млн за рукопис Леонардо да Вінчі (рекордна ціна для рукописів).
2002 — оглядач “Нової газети” Анна Політковська, посилаючись на джерела в Кремлі, оприлюднює твердження щодо препарату налоксон, який використовували російські спецслужби під час штурму театрального центру у Москві і від якого загинули понад 120 заручників, добраного з кількох варіантів особисто президентом Володимиром Путіним.
Яке сьогодні церковне свято:
У православній церкві сьогодні відзначається день Анастасії Овечниці та Авраамія Овчара. Зазвичай до цього дня в південних регіонах закінчували стригти овець.
Прикмети:
- Якщо хмари низько – прийде похолодання.
- Якщо гучно воркують голуби, то до хорошої погоди.
- Якщо на березі ще залишилось листя, то буде ще кілька теплих днів.
- Якщо птахи гучно кричать вранці, то до негоди.
Іменини святкують: Анастасія, Авраамій, Євген, Марія, Клавдій, Астерій, Неон, Феоніла, Анна.