Станом на 19 січня у Дніпрі внаслідок російського ракетного удару 11 людей вважаються безвісти зниклими.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Зазначається, що поліціянти прийняли понад 560 заяв за фактом ракетного удару по будинку у Дніпрі. З них 420 повідомлень стосувалися пошкодженого майна, 43 — пошкодження автомобілів та 10 — адмінбудівель.

Також правоохоронці реєстрували та перевіряли повідомлення про зникнення безвісти людей. Наразі безвісно зниклими залишаються 11 людей.

Зараз на місці трагедії працюють 10 слідчо-оперативних груп, які проводять огляд квартир та приймають заяви від власників пошкодженого майна.

ДОВІДКА. 14 січня під час повітряної тривоги росіяни поцілили ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі. Внаслідок чого загинули 44 особи. Пошукові роботи закінчено.

Згодом Служба безпеки України ідентифікувала особи російських військових, причетних до ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Декілька десятків військовослужбовців РФ пов’язані з цим злочином.

Швеція, котра нині головує в ЄС, пообіцяла, що винні у воєнних злочинах, таких як ракетний удар по Дніпру, будуть покарані. Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що “доля України – це і доля Європи”.