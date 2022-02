Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

660 р. до н. е. – згідно з легендою, вождь японських племен Дзимму заснував державу Японія і започаткував імператорський рід країни

1809 – Роберт Фултон запатентував пароплав

1826 – математик Микола Лобачевський публічно повідомив про створення неевклідової геометрії Лобачевського

1830 – створено Малоросійську комісію з виробництва цукру

1852 – Микола Гоголь кидає у вогонь рукопис другого тому Мертвих душ

1865 – Чарльз Лютвідж Доджсон вигадав собі псевдонім Льюїс Керролл

1878 – опубліковано перший щотижневий прогноз погоди (Велика Британія)

1922 – Торонто (Канада) оголошено про відкриття інсуліну

1929 – між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні та Папою Римським Пієм XI були підписані Латеранські угоди

1945 – у Лівадії (Крим) завершилася Ялтинська конференція

1953 – прем’єра мультфільму Волта Діснея “Пітер Пен”

1963 – Києві розпочалася конференція з питань культури української мови

1963 – Beatles записали свій перший альбом Please Please Me

1989 – відбулася установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка

2006 – віцепрезидент США Дік Чейні випадково поранив на полюванні свого друга юриста Гаррі Віттінтона.

Сьогодні народились

1670 – Самійло Величко, український козацький літописець

1768 – Джеймс Прічард, англійський етнолог, який вперше об’єднав усі раси та народи Землі єдиною назвою homo sapiens

1800 – Вільям Генрі Фокс Талбот (Тальбот), англійський фізик, один із винахідників фотографії

1847 – Томас Алва Едісон, американський винахідник

1909 – Джозеф Лео Манкевич, американський кінорежисер (“Клеопатра”), сценарист та продюсер

1917 – Тетяна Яблонська, українська художниця

1918 – Олександр Солженіцин, російський письменник, Нобелівський лауреат

1922 – Леслі Нілсен, американський комедійний кіноактор (Голий пістолет)

1934 – Мері Квант, англійський модельєр, автор ідеї мініспідниці

1961 – Кері Лоуелл, американська модель та актриса

1964 – Шеріл Кроу, американська співачка

1969 – Дженніфер Еністон, американська актриса

Православні віряни вшановують пам’ять преподобного Лаврентія Печерського, єпископа. На Лаврентія спостерігали за місяцем: якщо він ріс – погода як і в цей день простоїть усю першу половину наступного місяця; якщо ж дата випадала на новий місяць, такою погода буде всю другу половину місяця.

У народі цей день вважався дуже несприятливим. Наші предки вірили, що 11 лютого по землі ходять посіпаки диявола. Тому при настанні сутінків люди не виходили з дому, а з самого ранку йшли до церкви і молилися Святому Лаврентію про порятунок душі. Також православні просили Всевишнього про лікування хвороб очей, про позбавлення від різної хвороби.

Прикмети

дрова у печі погано горять – до відлиги

шумлять дерева у лісі на Лаврентія – будуть сильні вітри

на Лаврентія не можна важко працювати

Чого не можна робити

суворо заборонено лаяти дітей

жінкам 11 лютого краще не займатися тяжкою фізичною працею

подружжю категорично не можна сваритися

після заходу сонця не варто виходити надвір

Іменини: Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Лаврентій, Леонтій, Лука, Роман, Федір, Яків