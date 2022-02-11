Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

660 р. до н. е. – згідно з легендою, вождь японських племен Дзимму заснував державу Японія і започаткував імператорський рід країни

1809 – Роберт Фултон запатентував пароплав

1826 – математик Микола Лобачевський публічно повідомив про створення неевклідової геометрії Лобачевського

1830 – створено Малоросійську комісію з виробництва цукру

1852 – Микола Гоголь кидає у вогонь рукопис другого тому Мертвих душ

1865 – Чарльз Лютвідж Доджсон вигадав собі псевдонім Льюїс Керролл

1878 – опубліковано перший щотижневий прогноз погоди (Велика Британія)

1922 – Торонто (Канада) оголошено про відкриття інсуліну

1929 – між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні та Папою Римським Пієм XI були підписані Латеранські угоди

1945 – у Лівадії (Крим) завершилася Ялтинська конференція

1953 – прем’єра мультфільму Волта Діснея “Пітер Пен”

1963 – Києві розпочалася конференція з питань культури української мови

1963 – Beatles записали свій перший альбом Please Please Me

1989 – відбулася установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка

2006 – віцепрезидент США Дік Чейні випадково поранив на полюванні свого друга юриста Гаррі Віттінтона.

Сьогодні народились

  • 1670 – Самійло Величко, український козацький літописець
  • 1768 – Джеймс Прічард, англійський етнолог, який вперше об’єднав усі раси та народи Землі єдиною назвою homo sapiens
  • 1800 – Вільям Генрі Фокс Талбот (Тальбот), англійський фізик, один із винахідників фотографії
  • 1847 – Томас Алва Едісон, американський винахідник
  • 1909 – Джозеф Лео Манкевич, американський кінорежисер (“Клеопатра”), сценарист та продюсер
  • 1917 – Тетяна Яблонська, українська художниця
  • 1918 – Олександр Солженіцин, російський письменник, Нобелівський лауреат
  • 1922 – Леслі Нілсен, американський комедійний кіноактор (Голий пістолет)
  • 1934 – Мері Квант, англійський модельєр, автор ідеї мініспідниці
  • 1961 – Кері Лоуелл, американська модель та актриса
  • 1964 – Шеріл Кроу, американська співачка
  • 1969 – Дженніфер Еністон, американська актриса

Православні віряни вшановують пам’ять преподобного Лаврентія Печерського, єпископа. На Лаврентія спостерігали за місяцем: якщо він ріс – погода як і в цей день простоїть усю першу половину наступного місяця; якщо ж дата випадала на новий місяць, такою погода буде всю другу половину місяця.

У народі цей день вважався дуже несприятливим. Наші предки вірили, що 11 лютого по землі ходять посіпаки диявола. Тому при настанні сутінків люди не виходили з дому, а з самого ранку йшли до церкви і молилися Святому Лаврентію про порятунок душі. Також православні просили Всевишнього про лікування хвороб очей, про позбавлення від різної хвороби.

Прикмети

  • дрова у печі погано горять – до відлиги
  • шумлять дерева у лісі на Лаврентія – будуть сильні вітри
  • на Лаврентія не можна важко працювати

Чого не можна робити

  • суворо заборонено лаяти дітей
  • жінкам 11 лютого краще не займатися тяжкою фізичною працею
  • подружжю категорично не можна сваритися
  • після заходу сонця не варто виходити надвір

Іменини: Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Лаврентій, Леонтій, Лука, Роман, Федір, Яків