Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати
660 р. до н. е. – згідно з легендою, вождь японських племен Дзимму заснував державу Японія і започаткував імператорський рід країни
1809 – Роберт Фултон запатентував пароплав
1826 – математик Микола Лобачевський публічно повідомив про створення неевклідової геометрії Лобачевського
1830 – створено Малоросійську комісію з виробництва цукру
1852 – Микола Гоголь кидає у вогонь рукопис другого тому Мертвих душ
1865 – Чарльз Лютвідж Доджсон вигадав собі псевдонім Льюїс Керролл
1878 – опубліковано перший щотижневий прогноз погоди (Велика Британія)
1922 – Торонто (Канада) оголошено про відкриття інсуліну
1929 – між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні та Папою Римським Пієм XI були підписані Латеранські угоди
1945 – у Лівадії (Крим) завершилася Ялтинська конференція
1953 – прем’єра мультфільму Волта Діснея “Пітер Пен”
1963 – Києві розпочалася конференція з питань культури української мови
1963 – Beatles записали свій перший альбом Please Please Me
1989 – відбулася установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка
2006 – віцепрезидент США Дік Чейні випадково поранив на полюванні свого друга юриста Гаррі Віттінтона.
Сьогодні народились
- 1670 – Самійло Величко, український козацький літописець
- 1768 – Джеймс Прічард, англійський етнолог, який вперше об’єднав усі раси та народи Землі єдиною назвою homo sapiens
- 1800 – Вільям Генрі Фокс Талбот (Тальбот), англійський фізик, один із винахідників фотографії
- 1847 – Томас Алва Едісон, американський винахідник
- 1909 – Джозеф Лео Манкевич, американський кінорежисер (“Клеопатра”), сценарист та продюсер
- 1917 – Тетяна Яблонська, українська художниця
- 1918 – Олександр Солженіцин, російський письменник, Нобелівський лауреат
- 1922 – Леслі Нілсен, американський комедійний кіноактор (Голий пістолет)
- 1934 – Мері Квант, англійський модельєр, автор ідеї мініспідниці
- 1961 – Кері Лоуелл, американська модель та актриса
- 1964 – Шеріл Кроу, американська співачка
- 1969 – Дженніфер Еністон, американська актриса
Православні віряни вшановують пам’ять преподобного Лаврентія Печерського, єпископа. На Лаврентія спостерігали за місяцем: якщо він ріс – погода як і в цей день простоїть усю першу половину наступного місяця; якщо ж дата випадала на новий місяць, такою погода буде всю другу половину місяця.
У народі цей день вважався дуже несприятливим. Наші предки вірили, що 11 лютого по землі ходять посіпаки диявола. Тому при настанні сутінків люди не виходили з дому, а з самого ранку йшли до церкви і молилися Святому Лаврентію про порятунок душі. Також православні просили Всевишнього про лікування хвороб очей, про позбавлення від різної хвороби.
Прикмети
- дрова у печі погано горять – до відлиги
- шумлять дерева у лісі на Лаврентія – будуть сильні вітри
- на Лаврентія не можна важко працювати
Чого не можна робити
- суворо заборонено лаяти дітей
- жінкам 11 лютого краще не займатися тяжкою фізичною працею
- подружжю категорично не можна сваритися
- після заходу сонця не варто виходити надвір
Іменини: Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Лаврентій, Леонтій, Лука, Роман, Федір, Яків