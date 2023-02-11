11 лютого: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

11 лютого відзначають Міжнародний день жінок і дівчат у науці та Всесвітній день хворих. За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять преподобного Лаврентія Печерського.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день жінок і дівчат у науці: це нове свято існує від 22 грудня 2015 року, як зазначено в резолюції 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. День засновано “для того, щоб досягти повного і рівного доступу жінок і дівчаток до науки, а також забезпечити гендерну рівність і розширення прав і можливостей жінок і дівчат”.

Всесвітній день хворих: ініціював встановлення цього свята Папа Римський Іоанн Павло II. Понтифік визначив метою цього дня – забезпечення кращого догляду за хворими у всіх куточках землі і надання допомоги немічним, які потребують полегшення своїх страждань.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Японія – День заснування держави

США – День винахідників

Ліберія – День збройних сил

Камерун – День молоді

Італія – День злагоди

Польща – День підгодівлі лісових звірів

Азербайджан – День служби доходів або День працівників податкової служби

Цього дня у світі:

660 до н. е. — згідно з легендою, вождь японських племен Дзімму заснував державу Японія і поклав початок імператорському роду країни.

1809 — Роберт Фултон запатентував пароплав.

1826 — математик Микола Лобачевський публічно повідомив про створення неевклідової геометрії Лобачевського.

1826 — заснований Університетський коледж Лондона (спочатку як Лондонський університет).

1830 — створено Малоросійську комісію з виробництва цукру.

1852 — Микола Гоголь кидає у вогонь рукопис другого тому “Мертвих душ”.

1865 — Чарльз Лютвідж Доджсон вигадав собі псевдонім “Льюїс Керрол”.

1878 — опубліковано перший щотижневий прогноз погоди (Велика Британія).

1889 — ухвалено конституцію Японії, згідно з якою створено двопалатний парламент, але верховна влада залишилася за імператором.

1894 — загальні збори у Львові започаткували народження першого українського молодіжного спортивного товариства “Сокіл”.

1922 — у Торонто (Канада) оголошено про відкриття інсуліну

1929 — між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні й Папою Римським Пієм XI були підписані Латеранські угоди, згідно з якими Ватикан був проголошений суверенною державою, що діє на основі теократії

1945 — у Лівадії (Крим) завершилася Ялтинська конференція — вершинна дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР з метою розв’язання питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу.

1949 — менору затвердили як герб Ізраїлю.

1950 — ЦК КП(б)У ухвалив постанову про журнал “Дніпро”, в якій були трафаретні звинувачення в антинародності, формалізмі тощо.

1953 — прем’єра мультфільму Волта Діснея “Пітер Пен”.

1963 — Києві розпочалася конференція з питань культури української мови. Її учасники звернулися до найвищих органів державної влади з вимогою надати українській мові статус державної.

1963 — “The Beatles” записали свій перший альбом “Please Please Me”.

1964 — “The Beatles” дали свій перший концерт у Вашингтоні.

1965 — одруження Рінго Старра (на весіллі були присутні Джон Леннон і Джордж Гаррісон).

1979 — в Ірані перемогла ісламська революція.

1989 — відбулася установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка (тепер — Всеукраїнське товариство “Просвіта” імені Тараса Шевченка).

1990 — Нельсон Мандела вийшов з тюрми після 27-річного ув’язнення.

1992 — Республіка Ботсвана визнала незалежність України.

2004 — Бен Хаммерслі у статті для The Guardian винайшов слово “подкастинг”.

2011 — президент Єгипту з 1981 р. Хосні Мубарак пішов у відставку внаслідок революції.

Яке сьогодні церковне свято:

У цей день православні віряни вшановують пам’ять преподобного Лаврентія Печерського, єпископа.

Традиції:

Вважалося, що в цей день відьми влаштовують заломи сухої трави, заметеної снігом. У народі вірили, що такі заломи на порчі – вони робляться, щоб заподіяти господареві зло. Щоб відлякати відьом, потрібно було увіткнути по кутах поля будяк – цієї рослини нечиста сила боїться і ніколи до нього не доторкнеться.

Іменини цього дня святкують:

Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Лаврентій, Леонтій, Лука, Роман, Федір, Яків.