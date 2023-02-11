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11 лютого: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

11 лютого відзначають Міжнародний день жінок і дівчат у науці та Всесвітній день хворих. За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять преподобного Лаврентія Печерського.

Субота, 11 лютого 2023, 07:36
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Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день жінок і дівчат у науці: це нове свято існує від 22 грудня 2015 року, як зазначено в резолюції 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. День засновано “для того, щоб досягти повного і рівного доступу жінок і дівчаток до науки, а також забезпечити гендерну рівність і розширення прав і можливостей жінок і дівчат”.

Всесвітній день хворих: ініціював встановлення цього свята Папа Римський Іоанн Павло II. Понтифік визначив метою цього дня – забезпечення кращого догляду за хворими у всіх куточках землі і надання допомоги немічним, які потребують полегшення своїх страждань.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Японія – День заснування держави
  • США – День винахідників
  • Ліберія – День збройних сил
  • Камерун – День молоді
  • Італія – День злагоди
  • Польща – День підгодівлі лісових звірів
  • Азербайджан – День служби доходів або День працівників податкової служби

Цього дня у світі:

  • 660 до н. е. — згідно з легендою, вождь японських племен Дзімму заснував державу Японія і поклав початок імператорському роду країни.
  • 1809 — Роберт Фултон запатентував пароплав.
  • 1826 — математик Микола Лобачевський публічно повідомив про створення неевклідової геометрії Лобачевського.
  • 1826 — заснований Університетський коледж Лондона (спочатку як Лондонський університет).
  • 1830 — створено Малоросійську комісію з виробництва цукру.
  • 1852 — Микола Гоголь кидає у вогонь рукопис другого тому “Мертвих душ”.
  • 1865 — Чарльз Лютвідж Доджсон вигадав собі псевдонім “Льюїс Керрол”.
  • 1878 — опубліковано перший щотижневий прогноз погоди (Велика Британія).
  • 1889 — ухвалено конституцію Японії, згідно з якою створено двопалатний парламент, але верховна влада залишилася за імператором.
  • 1894 — загальні збори у Львові започаткували народження першого українського молодіжного спортивного товариства “Сокіл”.
  • 1922 — у Торонто (Канада) оголошено про відкриття інсуліну
  • 1929 — між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні й Папою Римським Пієм XI були підписані Латеранські угоди, згідно з якими Ватикан був проголошений суверенною державою, що діє на основі теократії
  • 1945 — у Лівадії (Крим) завершилася Ялтинська конференція — вершинна дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР з метою розв’язання питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу.
  • 1949 — менору затвердили як герб Ізраїлю.
  • 1950 — ЦК КП(б)У ухвалив постанову про журнал “Дніпро”, в якій були трафаретні звинувачення в антинародності, формалізмі тощо.
  • 1953 — прем’єра мультфільму Волта Діснея “Пітер Пен”.
  • 1963 — Києві розпочалася конференція з питань культури української мови. Її учасники звернулися до найвищих органів державної влади з вимогою надати українській мові статус державної.
  • 1963 — “The Beatles” записали свій перший альбом “Please Please Me”.
  • 1964 — “The Beatles” дали свій перший концерт у Вашингтоні.
  • 1965 — одруження Рінго Старра (на весіллі були присутні Джон Леннон і Джордж Гаррісон).
  • 1979 — в Ірані перемогла ісламська революція.
  • 1989 — відбулася установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка (тепер — Всеукраїнське товариство “Просвіта” імені Тараса Шевченка).
  • 1990 — Нельсон Мандела вийшов з тюрми після 27-річного ув’язнення.
  • 1992 — Республіка Ботсвана визнала незалежність України.
  • 2004 — Бен Хаммерслі у статті для The Guardian винайшов слово “подкастинг”.
  • 2011 — президент Єгипту з 1981 р. Хосні Мубарак пішов у відставку внаслідок революції.

Яке сьогодні церковне свято:

У цей день православні віряни вшановують пам’ять преподобного Лаврентія Печерського, єпископа.

Традиції:

  • Вважалося, що в цей день відьми влаштовують заломи сухої трави, заметеної снігом. У народі вірили, що такі заломи на порчі – вони робляться, щоб заподіяти господареві зло. Щоб відлякати відьом, потрібно було увіткнути по кутах поля будяк – цієї рослини нечиста сила боїться і ніколи до нього не доторкнеться.

Іменини цього дня святкують:

Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Лаврентій, Леонтій, Лука, Роман, Федір, Яків.

Теги: 11 лютого, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

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