11 лютого у світі відзначаються День народження пароплава, Проводи готівки, Всесвітній день хворого, Міжнародний день жінок і дівчаток у науці, Європейський день номера екстреного виклику (European 112 Day).

Про це розповідають #Букви.

У США – День професійних спортивних дружин, День “Заведи собі друга”, День гітари, День білої футболк, День бабусиних досягнень, День “Не плач через пролите молоко”, День “Даруйте сердечка”, День винахідників, День м’ятних коржів, у Польщі – День підгодівлі лісових звірів, у Вірменії – День добрих справ і національного боргу “Вардананц”, в Японії – День заснування держави, у Камеруні – День молоді, у Ватикані – День підписання Латеранських угод, в Азербайджані – День працівників податкової служби, у Данії – День штурму Копенгагена, у Ліберії – День збройних сил, в Ємені – Національний день, на Філіппінах – День Евеліо Хав’єра.

Цей день в історії:

660 до н. е. — згідно з легендою, вождь японських племен Дзімму заснував державу Японія і поклав початок імператорському роду країни.

1809 — Роберт Фултон запатентував пароплав.

1852 — Микола Гоголь кидає у вогонь рукопис другого тому “Мертвих душ”.

1878 — опубліковано перший щотижневий прогноз погоди (Велика Британія).

1889 — ухвалено конституцію Японії, згідно з якою створено двопалатний парламент, але верховна влада залишилася за імператором.

1922 — у Торонто (Канада) оголошено про відкриття інсуліну.

1929 — між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні й Папою Римським Пієм XI були підписані Латеранські угоди, згідно з якими Ватикан був проголошений суверенною державою, що діє на основі теократії.

1949 — менору затвердили як герб Ізраїлю.

1963 — Києві розпочалася конференція з питань культури української мови. Її учасники звернулися до найвищих органів державної влади з вимогою надати українській мові статус державної.

1964 — The Beatles дали свій перший концерт у Вашингтоні.

1992 — Республіка Ботсвана визнала незалежність України.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 11 лютого вшановує пам’ять єпископа Лаврентія Печерського.

Прикмети:

Червоний місяць – чекай поривчастого вітру.

Якщо на 11 лютого випадає молодий місяць, то погода цього дня визначить погоду на весь місяць березень.

У день Лаврентія ліс гуде і шумить – чекайте відлиги.

Що не можна робити:

Не можна думати про погане.

Не варто ризикувати.

Не дозволяйте іншим втягувати вас у суперечки та конфліктні ситуації.

11 лютого день ангела святкують: Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Лаврентій, Леонтій, Лука, Роман, Федір, Яків.