Про це повідомляє Euractiv.
Після того, як Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони провели спільний аналіз щодо безпекової ситуації в Україні, уряд дав дозвіл на відновлення роботи посольства у Києві.
“Відкриття нашого посольства дасть змогу встановити тісніші зв’язки з українською владою. Зокрема у контексті ситуації з безпекою та заявки України на членство в ЄС”, – сказав прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.
Також він зазначив, що це є важливим знаком стійкості та підтримки українців. Повернення дипломатичних команд до Києва також є важливим для відновлення країни, в якій важливу роль мають відіграти бельгійські компанії.
В уряді Бельгії заявили, що як тільки бельгійська дипломатична команда, яка допомагає новому послу, прибуде до Києва, місцеві співробітники поступово зможуть почати працювати.
В офісі прем’єр-міністра Бельгії зазначили, що посольство у Києві, яке було закрито 1 березня, після поновлення роботи насамперед зосередиться на дипломатичних послугах та контактах з українською владою.
Консульські послуги для бельгійців, які надаються співробітниками консульства, які працюють у пунктах пропуску з Україною після закриття посольства, як і раніше, надаватимуться посольством Бельгії у Польщі.
- Нагадаємо, що 8 травня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив про відновлення роботи посольства Канади в Києві.
- Також 26 квітня американські дипломати повернулися в Україну вперше після вторгнення РФ, повідомляє джерело, знайоме з цим питанням. Дипломати прибули в країну з Польщі та вирушили до західного міста Львова для одноденної подорожі.
- Також раніше повідомлялося, що з 1 липня посольство Бельгії тимчасово зупинить видачу віз для російських туристів. Водночас про точну дату відновлення надання віз інформуватимуть пізніше.