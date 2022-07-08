Посольство Бельгії у Києві знову відкриється вже у понеділок, 11 липня. Також до України приїде новий посол Пітер Ван Де Вельде.

Про це повідомляє Euractiv.

Після того, як Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони провели спільний аналіз щодо безпекової ситуації в Україні, уряд дав дозвіл на відновлення роботи посольства у Києві.

“Відкриття нашого посольства дасть змогу встановити тісніші зв’язки з українською владою. Зокрема у контексті ситуації з безпекою та заявки України на членство в ЄС”, – сказав прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

Також він зазначив, що це є важливим знаком стійкості та підтримки українців. Повернення дипломатичних команд до Києва також є важливим для відновлення країни, в якій важливу роль мають відіграти бельгійські компанії.

В уряді Бельгії заявили, що як тільки бельгійська дипломатична команда, яка допомагає новому послу, прибуде до Києва, місцеві співробітники поступово зможуть почати працювати.

В офісі прем’єр-міністра Бельгії зазначили, що посольство у Києві, яке було закрито 1 березня, після поновлення роботи насамперед зосередиться на дипломатичних послугах та контактах з українською владою.

Консульські послуги для бельгійців, які надаються співробітниками консульства, які працюють у пунктах пропуску з Україною після закриття посольства, як і раніше, надаватимуться посольством Бельгії у Польщі.