Сьогодні, 11 листопада, Польща відзначає День проголошення незалежності держави від Російської, Німецької та Австро-Угорської імперій 1918 року.

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Історичні факти

11 листопада 1918 року головою держави став маршал Польщі Юзеф Пілсудський і було сформовано перший демократичний уряд Польщі.

У вересні 1939 року, на початку Другої світової війни, Польська республіка зазнала поділу між нацистською Німеччиною (початок окупації — 1 вересня) та СРСР (початок окупації — 17 вересня). Після закінчення війни День незалежності офіційно не відзначався до 1989 року, коли у Польщі відбулися перші демократичні вибори.

Зазначимо, що у цей день в Польщі загальнодержавний вихідний день, який супроводжується підняттям прапорів, виступом президента країни, військовим парадом в центрі Варшави.

Документ про повстання незалежної польської держави був підписаний Юзефом Пілсудським 16 листопада. У Варшаві цей документ проголосили на радіостанції WAR, яку відібрали з рук німців. Історики пишуть, що тоді радіостанція була “вікном у світ молодої держави”, адже про Польщу та поляків мало хто знав.

Історія святкування

У 1919–1936 роках роковини відновлення незалежності відзначалися у Варшаві як військові церемонії. Зазвичай їх організовували в першу неділю після 11 листопада. У 1919 році не було сприятливої ​​ситуації для святкування річниці відновлення незалежності, оскільки за кордоном Республіки Польща ще тривали війни. Вперше відновлення незалежності було урочисто відзначено 14 листопада 1920 року. Цього дня Юзефа Пілсудського вшанували як переможця у польсько-більшовицькій війні, вручивши йому Маршальську булаву.

Починаючи з 2008 року, щороку 11 листопада у Варшаві відбувається “Марш незалежності” з ініціативи націоналістичних асоціацій, таких як “Національно-радикальний табір” і “Польська молодь”. У 2010 році на марші налічувалося близько 3000 осіб, в 2011 році — понад 20 000 (згідно зі статистикою поліції). У 2013 організатори стверджували, що кількість учасників досягла 100,000. Серед учасників маршу — ветерани війни, політики, професійні спортсмени, вчені, академіки й навіть католицьке духовенство.

Після травневого перевороту 1926 року святкування наступних ювілеїв носило суто військовий характер. Того ж року, 8 листопада, Юзеф Пілсудський, будучи прем’єр-міністром, видав циркуляр про встановлення цього свята для державних службовців. Відтоді цього дня на Саській площі у Варшаві Пілсудський проводив огляд підрозділів, а потім приймав парад (востаннє в 1934 році).

Під час німецької окупації 1939–1945 років було неможливо відкрито святкувати польські державні свята. Організатори конспіративного святкування 11-ї річниці листопада, переважно в рамках дрібної диверсії, були піддані жорстоким репресіям.

Нині святкування Дня Незалежності за участю вищої влади держави відбувається на Маршівській площі. Юзефа Пілсудського у Варшаві, перед могилою Невідомого солдата. Інші форми святкувань включають: пробіг незалежності, який організовується з 1989 року у Варшаві , концерт незалежності , який організовується з 2009 року в Музеї Варшавського повстання, лекції та інсценізації історії, патріотичні концерти або паради вулицями міст, наприклад Марш Незалежності у Варшаві, Марш Патріотів і Веселий Парад Незалежності у Вроцлаві, Парад Незалежності у Гданську.

У 2018 році було організовано святкування 100-річчя відновлення Польщею незалежності .

Українці привітали Польщу з Днем незалежності

Журналіст #Букв відвідав парк імені Тараса Шевченка, де представники Асоціації родин захисників “Азовсталі” записували привітання до Дня незалежності Польщі. Представники родин захисників “Азовсталі” подякували Польщі за підтримку та допомогу Україні у боротьбі з російськими загарбниками. Серед присутніх була захисниця Маріуполя парамедикиня Катерина Поліщук із позивним “Пташка”, яка у вересні була звільнена з полону, а також дружина командира полку “Азов” Дениса Прокопенка Катерина.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з нагоди 104-ї річниці відновлення незалежності Польщі польською мовою. Президент України зазначив, що у своєму привітанні використає 104 слова, адже саме стільки років відновленій польській незалежності.

“Рідна Польще! Твоїй відновленій незалежності сьогодні 104 роки. І мої 104 слова для тебе. Україна та Польща разом. Ти – наша сестра. Було по-різному між нами. Але ми рідні. Ми вільні. Коли нашій відновленій незалежності було тридцять, Польща була поруч”, – сказав Володимир Зеленський.

А також додав : “Ваші люди – наші союзники. Ваша країна – наша сестра. Ваша дружба – навіки. Наша дружба – навіки. Наша любов – навіки. І ми будемо разом переможцями”.

Також на честь 104-ї річниці відновлення незалежності Республіки Польща посольство України в Польщі презентувало відео “Дякую Тобі, Польщо!”.

Під час презентації надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Польща Василь Зварич зазначив, що з початку широкомасштабної війни РФ проти України Польща прийняла мільйони українців, які були змушені рятуватися від російської агресії та надала їм всебічну допомогу.

“Щиро вдячний Польщі за все, що вона зробила для українського народу! Моя подяка і пошана полякам залишиться назавжди в моєму серці. Польща прихистила мільйони моїх співвітчизників і мільйони українців назавжди будуть вдячні за це. Ми хотіли б презентувати до Дня незалежності Польщі наш відеоролик – короткий фільм”, – зазначив посол України в Республіці Польща.

У відеоролику розповідається історія однієї української родини, яка показує відкритість і щирість поляків до українців.

До привітань з Днем незалежності Польщі також долучився прем’єр-міністр України Денис Шмигаль й побажав польському народові миру та процвітання.

“З нагоди Дня незалежності Польщі від імені уряду України та від себе особисто бажаю миру і процвітання польському народу! Ви вибороли свою свободу і незалежність завдяки героїзму та самовідданості багатьох поколінь. Сьогодні ви підтримуєте нас”, – зазначив Денис Шмигаль. А також подякував за допомогу прем’єр-міністрові Польщі Матеушу Моравецькому.

З нагоди Дня Незалежності 🇵🇱 від імені Уряду 🇺🇦 та від себе особисто бажаю миру і процвітання Польському Народу! Ви вибороли свою свободу і незалежність завдяки героїзму та самовідданості багатьох поколінь. Сьогодні ви підтримуєте нас. Дякую, пане Прем’єр-міністре @MorawieckiM! pic.twitter.com/IvZuF1wsva — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 11, 2022

“Вітаю наших найближчих друзів з Днем незалежності Польщі. Ви знаєте цінність незалежності та єдності країни, історії та мови, культури та спадщини. Вашому вмінню підтримувати та бути другом на національному рівні треба вчитись. Дякую вам та бажаю процвітання країни в мирному світі, в оточенні справжніх друзів”, – привітав поляків міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.