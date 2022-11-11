11 листопада у світі відзначають Міжнародний день енергозбереження. Віряни сьогодні вшановують Анастасію Овечницю та Авраамія Овчара.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день енергозбереження: за ініціативи міжнародної екологічної мережі “Шкільний проєкт з використання ресурсів та енергії” (SPARE) 11 листопада було оголошено Днем енергозбереження. Основна мета цього дня – пояснити важливість зменшення споживання енергії для суспільства.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Ангола – День незалежності

Латвія – День Лачплесіса

Мальдіви – День Республіки

Польща – День незалежності

Бельгія, Франція, Нова Зеландія – День перемир’я

Велика Британія, Канада, Австралія – День пам’яті загиблих у Першій світовій війні

США – День ветеранів

Цього дня у світі:

1215 — скликаний найбільший в історії середньовіччя Латеранський Вселенський собор.

1417 — в Констанці завершився початий ще в 1414 році собор, який поклав край Західній схизмі, коли на папському престолі знаходилося одночасно до трьох Пап Римських. Новим Папою Римським був вибраний представник римської знаті Оддо Колона, який узяв собі ім’я Мартин V.

1480 — закінчилося “стояння на Угрі”. Велике князівство Московське позбавилось двохсотлітнього монголо-татарського панування.

1702 — загін запорізьких козаків визволив від облоги Речі Посполитої Білу Церкву.

1790 — у Королівство Великої Британії з Китаю вперше завезені хризантеми.

1830 — проголошена держава Бельгія.

1859 — у світ вийшла поема Тараса Шевченка “Марія”.

1872 — в Одесі заснований Бессарабсько-Таврійський банк.

1889 — Вашингтон став 42-м штатом США.

1909 — почалося будівництво головної бази ВМС США на Перл-Гарборі.

1917 — український полк, сформований з делегатів III Всеукраїнського військового з’їзду, придушив більшовицьке повстання в Києві

1917 – на засіданні Петроградського революційного комітету вперше в Російської Радянської Республіки вжитий термін “ворог народу”

1918 — близько 5-ї години ранку в штабному вагоні маршала Фоша в Комп’єнському лісі підписане Комп’єнське перемир’я, що означало капітуляцію Німецької імперії і кінець Першої світової війни

1918 – територія Північної Буковини (більша частина сучасної Чернівецька область) передана до складу Королівства Румунія.

1918 – Румунські війська окупували Чернівці

1925 — вийшла перша пластинка Луї Армстронга.

1930 — запатентований газовий холодильник, винахід Альберта Ейнштейна та Лео Сіларда

1935 — на Горлівському хімічному заводі стався вибух, що стало приводом для судового процесу над “саботажниками”.

1940 — в США випущені перші автомобілі “Джип”

1940 – у концтаборі Дахау страчено 55 польських інтелігентів — перша масова страта у Дахау

1952 — У Каліфорнії продемонстрована дія першого відеомагнітофона.

1972 — США закрили свою останню військову базу у Республіці В’єтнам.

1973 — Ізраїль і Єгипет підписали договір, що завершив війну між ними.

1978 — Міністерство освіти УРСР видало директиву: “Удосконалювати вивчення російської мови в загальноосвітніх школах республіки” (посилення русифікації).

1983 — студент Массачусетського університету Фред Коен продемонстрував перший у світі комп’ютерний вірус.

1987 — картина Ван Гога “Іриси” продана за рекордну суму — $53,6 млн.

1990 — набула чинності Міжнародна конвенція про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних і психотропних речовин.

1994 — американський мільярдер Білл Ґейтс на аукціоні в Нью-Йорку заплатив $30,8 млн за рукопис Леонардо да Вінчі (рекордна ціна для рукописів).

1999 — у Асамблею Республіки Португалія директор лісабонського зоопарку привів лева і тигра на знак протесту проти слабкого фінансування його установи

2002 — оглядач “Нової газети” Анна Політковська, посилаючись на джерела в Кремлі, оприлюднює твердження щодо препарату налоксон, який використовували російські спецслужби під час штурму театрального центру у Москві і від якого загинули понад 120 заручників, добраного з кількох варіантів особисто президентом Володимиром Путіним

Яке сьогодні церковне свято:

У православній церкві 11 листопада відзначається день Анастасії Овечниці і Авраамія Овчара.

Анастасія народилася в знатній сім’ї. Коли їй виповнилося 3 роки, вона осиротіла. Її забрали на виховання в жіночу християнську громаду, розташовану недалеко від Риму. Наставницею дівчинки стала Софія.

Анастасія виросла красивою дівчиною. Багато знатних чоловіків домагалися її прихильності, але вона всім відмовляла. Коли їй виповнився 21 рік, її викликав до себе градоначальник Пров. Йому вона повідомила, що вірує в Ісуса Христа і відмовляється поклонятися язичницьким богам, а також вибирати багатого чоловіка. За це дівчину виставили оголеною перед жителями міста.

Анастасія перед народом почала викривати Прова в гріхах, за що була жорстоко замучена і обезголовлена. Тіло її кинули на розтерзання диким тваринам. Однак наставниця Софія і місцеві християни знайшли тіло дівчини і поховали.

Авраамій Ростовський жив на Русі. Народився преподобний в місті Чухлома (Костромська область). Хрестили його з ім’ям Аверкій. Був він сином благочестивих батьків, з раннього віку присвятив себе служінню Богу і постригся в ченці.

Згідно з переказами, на озері Неро він спорудив собі хатину. Неподалік від нього жило плем’я, яке поклонялося богові Велесу. Одного разу перед Авраамом з’явився Іоанн Богослов, щоб вручити йому жезл з хрестом. За допомогою жезла преподобний розтрощив кам’яний ідол і на його місці звів храм Іоанна Богослова. Авраамій зміг перетворити на християнську віру багатьох язичників.

Прикмети:

Якщо хмари низько, то незабаром прийде похолодання.

Якщо гучно воркують голуби, то до хорошої погоди.

Якщо на березі ще залишилось листя, то буде ще кілька теплих днів.

Якщо птахи гучно кричать вранці, то до негоди.

Традиції:

У народі Анастасію називали покровителькою овець, яких саме закінчували стригти 11 листопада, а Авраамія — заступником вівчарів. Цього дня люди відвідували церкву та молилися святим про допомогу.

Якщо дівчина 11 листопада одягне коралове намисто, то буде щасливою і коханою. А якщо намисто повісити вдома на видному місці, то житло буде захищено від злих духів.

Також наші предки вірили, що якщо 11 листопада подивитися на сонце, то можна осліпнути.

Іменини цього дня святкують:

Анастасія, Андрій, Ганна, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Михайло, Леонід, Марія, Микола, Олексій, Павло, Пилип.