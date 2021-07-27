Одинадцятирічний житель Йоркшира вирішив пішки дістатися від свого будинку до лондонського району Вестмінстер, щоб привернути увагу до проблеми зміни клімату.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зокрема Джуд з Хебден-Бріджа збирається подолати пішки 321 кілометр. Кожен день він має намір проходити по 16 кілометрів, і планує дістатися до британської столиці за 21 день.

Школяр заявив, що хоче зустрітися з главою уряду та міністрами і попросити їх ввести податок на викиди вуглецю.

Петиція, що закликає до парламентських дебатів про податок на викиди вуглекислого газу, була запущена в лютому 2021 року активістами кампанією Zero Carbon. Уряд Британії заявив про намір скоротити викиди на 78% до 2035 року.

Джуд зазначив, що надихнувся книгою “Страшні прогнози”, в якій пропонувалися вирішення проблеми зміни клімату, в тому числі за рахунок введення додаткових податків. А потім він дізнався про петицію Zero Carbon Campaign.

“Я сподіваюся зібрати 100 тисяч підписів під цією петицією, щоб її можна було обговорити в парламенті. Це змусить підприємства думати, що використання викопного палива і невідновлюваних джерел енергії буде коштувати їм більше грошей, ніж використання екологічно чистих або поновлюваних альтернатив”, – наголосив Джуд.