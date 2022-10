Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Увечері того ж дня, 13 жовтня, Кім у своєму Telegram-каналі повідомив, що хлопчик, якого вранці врятували з-під завалів, помер у лікарні.

“Привезли на діаліз в обласну лікарню і там – зупинка серця. Немає слів!!! Тварюки терористи”, – написав він.

Підтвердив інформацію про смерть 11-річного хлопчика і його батько, про що у Twitter написав журналіст NBC News Річард Енгель.

“Його син помер вчора пізно ввечері від серцевої недостатності. Ще одна жертва російського ракетного удару. Він (11-річний Артем – ред.) пролежав під завалами, у холоді, зі зламаними ногами, протягом 7 годин, перш ніж його дістали”, – написав він.

The father of the 11 year old boy Artem, rescued from the rubble of his home in Mykolaiv tells @NBCNews his son died late last night from heart failure. Another victim of a Russian missile strike. He was trapped under rubble, cold, legs broken, for 7hrs before he was pulled out pic.twitter.com/lSNOtBrO1I

— Richard Engel (@RichardEngel) October 14, 2022