11 робіт Пікассо продали аукціоні за майже $110 млн

23 жовтня на аукціоні продали дев'ять картин і дві керамічні роботи іспанського художника Пабло Пікассо. Вдалося вторгувати майже 110 мільйонів доларів. Понад 20 років лоти були експонатами у готелі Bellagio (Лас-Вегас, США).

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC та газета The Guardian.

Зазначається, що картини пішли в молотка на аукціоні Sotheby’s. Найдорожчою виявилася картина Femme au Béret Rouge-Orange (“Жінка в червоно-помаранчевому береті”) 1938 року. На ній художник зобразив свою коханку й музу Марі-Терезу Вальтер. Картину продали за 40,5 мільйона доларів, хоча очікувалось, що її придбають за 20-30 мільйонів.

Крім того, з молотка пішла майже двометрова картина “Чоловік і дитина” (1959). Її продали за 24,4 мільйона доларів. Нового власника знайшла й картина “Бюст людини”, яку придбали за 9,5 мільйона доларів.

“Натюрморт із кошиком фруктів і квітів”, який Пікассо написав під час нацистської окупації Парижа у 1942 році, придбали за 16,6 мільйона доларів.

Керамічну вазу, яку створив митець, продали за 315 тисяч доларів, а статуетку – за 239,4 тисячі доларів. Імена покупців не розголошуються.

Усіма проданими роботами Пікассо володіла готельна група MGM Resorts, куди входить готель Bellagio. Понад 20 років тому колекцію образотворчого мистецтва почав збирати колишній власник Bellagio Стів Вінн. Наразі колекція налічує приблизно 900 робіт 200 художників.

Твори виставили на аукціон, оскільки готельна група хоче оновити колекцію. MGM Resorts хоче мати більше витворів мистецтва від жінок, небілих людей, ЛГБТ-митців, митців з інвалідністю та з країн, що розвиваються.