Сьогодні, 11 серпня, у світі відзначають День пісочниці, а віряни вшановують Миколая Чудотворця.

Про це повідомляють #Букви.

У США – День хіп-хопу, День гри на піску, День щорічного медичного огляду, День сина і дочки, День малинового торта, День гри на піску, День президентського жарту, в Латвії – День пам’яті борців за свободу, в Японії – День гір “Яма – но ХІ”, в Туркменістані – День прикордонника, в Чаді – День Незалежності, у Вірменії – День національної ідентичності, в Норвегії – Фестиваль альтернативної музики в Осло, в Колумбії-Фестиваль “Всесвітній день ліні”.

Цей день в історії:

1707 — Королівство Пруссія та Шведська імперія підписали “Вічний альянс”, що гарантував взаємну військову допомогу у випадку нападу на одну з них третьої сторони.

1866 — у США відкрито перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах.

1877 — американський астроном Асаф Голл відкрив супутник планети Марс під назвою Деймос.

1906 — у Великій Британії Юджин Ласт запатентував звукове кіно.

1926 — компанія Kodak оголосила про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки.

1937 — таємний наказ № 00485 НКВС СРСР — початок т. зв. Польської операції НКВС, в ході якої було арештовано 140 тисяч громадян польської національності, 111 тисяч з яких були вбиті.

1962 — вперше в СРСР проведений прямий телесеанс із космічного корабля.

1989 — пленум Верховного суду УРСР реабілітував усіх засуджених у справі Спілки визволення України.

2003 — українські війська введені в Ірак для виконання миротворчої місії.

2008 — російські окупаційні війська в ході війни проти Грузії захопили міста Сенакі, Зугдіді та Поті.

2011 — запроваджено інституцію уповноваженого президента України з прав дитини, на посаду уповноваженого призначено Юрія Павленка.

2016 — Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила позицію щодо територіальної цілісності України. Проти цього рішення РБ ООН голосувала лише РФ.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 11 серпня святкує Різдво святителя Миколая Чудотворця.

Прикмети погоди:

Ранковий туман – до поганого збору меду.

Якщо цілий день туман, то буде хороший урожай зернових культур.

Зелений овес – до дощової осені.

Багато ягід і горіхів – до холодної зими.

Іменини відзначають: Михайло, Костянтин, Данило, Анатолій, Олексій, Серафима.