У вівторок, 11 серпня, в Японії святкують День гір, а у Вірменії - День національної ідентичності. Наші предки в цей день святкують Калинник. Прийнято пригощати друзів і сусідів пирогами з калиною.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

В Чад сьогодні День незалежності, в Зімбабве – День національних героїв, в Латвії – День пам’яті бійців за свободу Лівії, а у Вірменії – День національної ідентичності. У Німеччині ж сьогодні День синів і дочок.

День гір (Яма-но хі) в Японії

Це свято було засновано в 2014 році, але вперше відзначили його 11 серпня 2016 року. З огляду на те, що на території Японії величезна кількість гір – це не просто частина рельєфу країни, але також і певний тотем, що впливає на культуру, суспільство і так далі.

Становлення Дня гір і присвоєння йому статусу національного свята, було ініційовано природоохоронними і туристичними організаціями Японії, спрямоване на те, щоб підтримати в громадянах любов до природи своєї країни, до її історії та культури.

Як відомо, гора Фудзі, що має статус священної донині, є символом Японії. У 2013 році вона була внесена в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

11 серпня в Японії вихідний день. Як і колись, більшість людей їде в гори.

Найбільшою популярністю користуються самі гори Японії: Фудзі, Раусу, Івате, Ундзен, Танігава, Курікома.

Перше святкування Дня гір в 2016 році пройшло за участю державних осіб і членів імператорської сім’ї.

Православні свята 11 серпня

11 серпня Православна Церква святкує Різдво святителя Миколая Чудотворця. Це один з найбільш шанованих святих на Русі.

Свято поки не дуже відоме, оскільки було відроджене в 2004 році.

Микола Чудотворець народився в 258 році в місті Патарі, недалеко від Лікії. Його батьки Феофан і Нонна були благочестивими і праведними християнами, але довгий час були бездітні, про що дуже сумували і постійно молилися Богу про послання їм дитини. Господь почув їх і послав їм сина, а вони дали обітницю присвятити його служінню Богу.

Перше чудо він явив при самому своєму народженні, зцілив свою матір від важкої хвороби. Новонароджене немовля ще в купелі під час хрещення простояло на ногах три години, ніким не підтримуване, віддаючи цим честь Пресвятій Трійці.

З дитинства Святий Миколай почав життя постницьке, брав молоко матері по середах і п’ятницях, лише один раз, після вечірніх молитов батьків. Ставши трохи старший він досяг успіху у вивченні Божественного Писання, цілі дні проводив в храмі, а вночі молився і читав книги. Будучи постійно в працях і молитві Микола виявляв велике милосердя до оточуючих, приходив на допомогу стражденним і роздав весь свій маєток убогим. Сам він вів простий і вельми аскетичний спосіб життя і прославився як великий угодник Божий.

Він прожив гідне життя і, досягнувши глибокої старості, мирно помер.

Прикмети 11 серпня: що не можна робити в цей день

У народі 11 серпня вшановуються Калинів день або Калинник. З давніх-давен в цей день було прийнято готувати ласощі і напої з калини. А традиційним святковим частуванням були пироги з калиною.

Якщо на Калинів день тепло – до сухої і теплої осені;

туман обіцяє хороший врожай вівса і ячменю;

зазеленів достиглий овес – до похмурої погоди.

немає заморозків – початок осені буде теплим;

сік калини сьогодні вранці має потужні цілющі властивості для шкіри – ним вмиваються;

якщо притулитися до стовбура калини, можна забезпечити себе здоров’ям і уберегтися від застуд. Ні в якому разі не можна ламати гілки і занадто сильно трясти крону.

Що не можна робити:

Працювати в городі.

Працювати з голками та спицями.

Лаятися і сваритися.

Прибирати в домі і займатися пранням.

11 серпня: цей день в історії

3114 до н. е. – початок довгого рахунку в календарі майя.

1767 – в Англії скоєно останнє спалення людини.

1899 – введення “Тимчасових правил” про віддачу студентів в солдати за участь в студентському русі.

1906 – француз Ежен Огюстен Лост запатентував у Великій Британії техніку запису звуку до кінофільму.

1926 – компанія “Кодак” оголосила, що вона почала роботи зі створення кольорової кіноплівки.

1994 – Фідель Кастро скасував обмеження на виїзд з Куби, в результаті чого виявилося величезне число бажаючих негайно покинути країну. До кінця серпня виїхало 20 тисяч громадян.

1999 – повне сонячне затемнення, видиме на території Європи.

Іменинники 11 серпня

1778 – Фрідріх Людвіг Ян, німецький педагог, “батько сучасної гімнастики”.

1921 – Алекс Хейлі, американський негритянський письменник, лауреат Пулітцерівської премії.

1983 – Кріс Хемсворт, австралійський кіноактор.

Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Олексій, Кузьма, Костянтин, Михайло, Микола, Роман, Серафім, Серафіма, Феодосій.