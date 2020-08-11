#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.
В Чад сьогодні День незалежності, в Зімбабве – День національних героїв, в Латвії – День пам’яті бійців за свободу Лівії, а у Вірменії – День національної ідентичності. У Німеччині ж сьогодні День синів і дочок.
День гір (Яма-но хі) в Японії
Це свято було засновано в 2014 році, але вперше відзначили його 11 серпня 2016 року. З огляду на те, що на території Японії величезна кількість гір – це не просто частина рельєфу країни, але також і певний тотем, що впливає на культуру, суспільство і так далі.
Становлення Дня гір і присвоєння йому статусу національного свята, було ініційовано природоохоронними і туристичними організаціями Японії, спрямоване на те, щоб підтримати в громадянах любов до природи своєї країни, до її історії та культури.
Як відомо, гора Фудзі, що має статус священної донині, є символом Японії. У 2013 році вона була внесена в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
11 серпня в Японії вихідний день. Як і колись, більшість людей їде в гори.
Найбільшою популярністю користуються самі гори Японії: Фудзі, Раусу, Івате, Ундзен, Танігава, Курікома.
Перше святкування Дня гір в 2016 році пройшло за участю державних осіб і членів імператорської сім’ї.
Православні свята 11 серпня
11 серпня Православна Церква святкує Різдво святителя Миколая Чудотворця. Це один з найбільш шанованих святих на Русі.
Свято поки не дуже відоме, оскільки було відроджене в 2004 році.
Микола Чудотворець народився в 258 році в місті Патарі, недалеко від Лікії. Його батьки Феофан і Нонна були благочестивими і праведними християнами, але довгий час були бездітні, про що дуже сумували і постійно молилися Богу про послання їм дитини. Господь почув їх і послав їм сина, а вони дали обітницю присвятити його служінню Богу.
Перше чудо він явив при самому своєму народженні, зцілив свою матір від важкої хвороби. Новонароджене немовля ще в купелі під час хрещення простояло на ногах три години, ніким не підтримуване, віддаючи цим честь Пресвятій Трійці.
З дитинства Святий Миколай почав життя постницьке, брав молоко матері по середах і п’ятницях, лише один раз, після вечірніх молитов батьків. Ставши трохи старший він досяг успіху у вивченні Божественного Писання, цілі дні проводив в храмі, а вночі молився і читав книги. Будучи постійно в працях і молитві Микола виявляв велике милосердя до оточуючих, приходив на допомогу стражденним і роздав весь свій маєток убогим. Сам він вів простий і вельми аскетичний спосіб життя і прославився як великий угодник Божий.
Він прожив гідне життя і, досягнувши глибокої старості, мирно помер.
Прикмети 11 серпня: що не можна робити в цей день
У народі 11 серпня вшановуються Калинів день або Калинник. З давніх-давен в цей день було прийнято готувати ласощі і напої з калини. А традиційним святковим частуванням були пироги з калиною.
- Якщо на Калинів день тепло – до сухої і теплої осені;
- туман обіцяє хороший врожай вівса і ячменю;
- зазеленів достиглий овес – до похмурої погоди.
- немає заморозків – початок осені буде теплим;
- сік калини сьогодні вранці має потужні цілющі властивості для шкіри – ним вмиваються;
- якщо притулитися до стовбура калини, можна забезпечити себе здоров’ям і уберегтися від застуд. Ні в якому разі не можна ламати гілки і занадто сильно трясти крону.
Що не можна робити:
- Працювати в городі.
- Працювати з голками та спицями.
- Лаятися і сваритися.
- Прибирати в домі і займатися пранням.
11 серпня: цей день в історії
3114 до н. е. – початок довгого рахунку в календарі майя.
1767 – в Англії скоєно останнє спалення людини.
1899 – введення “Тимчасових правил” про віддачу студентів в солдати за участь в студентському русі.
1906 – француз Ежен Огюстен Лост запатентував у Великій Британії техніку запису звуку до кінофільму.
1926 – компанія “Кодак” оголосила, що вона почала роботи зі створення кольорової кіноплівки.
1994 – Фідель Кастро скасував обмеження на виїзд з Куби, в результаті чого виявилося величезне число бажаючих негайно покинути країну. До кінця серпня виїхало 20 тисяч громадян.
1999 – повне сонячне затемнення, видиме на території Європи.
Іменинники 11 серпня
1778 – Фрідріх Людвіг Ян, німецький педагог, “батько сучасної гімнастики”.
1921 – Алекс Хейлі, американський негритянський письменник, лауреат Пулітцерівської премії.
1983 – Кріс Хемсворт, австралійський кіноактор.
Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Олексій, Кузьма, Костянтин, Михайло, Микола, Роман, Серафім, Серафіма, Феодосій.