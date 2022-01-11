Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати
1569 – В Англії, у будівлі Собору Св. Павла відбулася перша у світовій історії лотерея;
1693 – Під час Сицилійського землетрусу загинуло понад 60 тисяч людей;
1787 – Англійський астроном німецького походження Вільям Гершель відкрив існування Титанії та Оберона – супутників Урану;
1864 – У Лондоні відкрився вокзал “Чарінг-Кросс”. Це місце вважається “нульовим кілометром” Лондона – звідси відраховується довжина доріг, і провадяться будь-які інші виміри;
1922 – Чотирнадцятирічний канадець Леонард Томпсон став першою у світі людиною, для лікування якої від діабету застосували інсулін;
1963 – У Лос-Анджелесі відкрилася перша у світі дискотека;
1966 – Понад 340 людей загинули в Ріо-де-Жанейро під час повені та зсуву ґрунту;
1974 – У Кейптауні народилося шестеро близнюків, і вперше всі діти вижили;
1981 – Команда з трьох британців під керівництвом Ранульфа Файнса завершила найдовшу і найкоротшу за часом експедицію з перетину Антарктики, досягнувши Скотт-Бейс після 75 днів шляху, під час яких було пройдено 2500 миль.
2003 – Губернатор штату Іллінойс помилував 150 засуджених на найвищу міру покарання – усіх ув’язнених-смертників Іллінойсу.
2011 – Припинено загальну підтримку операційної системи Windows XP Service Pack 3.
Сьогодні народились
- 1757 – Олександр Гамільтон, перший американський державний казначей
- 1815 – Джон Макдональд, перший прем’єр-міністр Канади
- 1875 – Рейнгольд Глієр, композитор, диригент, педагог
- 1906 – Альберт Хофманн, швейцарський хімік
- 1916 – Бернал Бліє, французький кіноактор
- 1946 – Найомі Джадд, американська співачка, лауреат премії Греммі
- 1957 – Брайан Робсон, англійський футболіст і футбольний тренер, найбільш відомий за своїми виступами за англійський клуб Манчестер Юнайтед
- 1972 – Аманда Піт, американська кіноактриса
- 1993 – Флора Кросс, американська актриса. Вона зіграла головну роль Елізи у фільмі Сезон бджіл
За релігійним календарем сьогодні, 11 січня, вшановують пам’ять 14 000 убитих за царя Ірода немовлят. Цей епізод новозавітної історії описується в Євангелії від Матвія. Згідно з переказами, волхви, які прийшли висловити свою повагу новонародженому Ісусу, не повідомили царю Іроду про місцеперебування немовляти. Ірода сильно розгнівало це, і він зажадав вбити всіх дітей у Віфлеємі, у віці до двох років.
Традиції
Наші предки 11 січня любили проводити вдома, лежачи на печі або лежанці, та розповідаючи своїм дітям казки. А молодь збиралася на вечорниці, де співали, танцювали і веселилися. В народі день, коли у Вифлеємі було вбито невинних немовлят, називали “Страшним днем”, “Мучениками” або “Страшним вечором”.
Прикмети цього дня
- дивилися, який день: якщо тепла погода, то весна буде ранньою і теплою;
- якщо 11 січня розпалити багаття у дворі біля будинку, то з дровами згорять ваші печалі та прикрощі;
- якщо цього дня почалася заметіль, липень буде похмурим;
- якщо кінь спить стоячи, то скоро почнуться морози, а якщо лягає на землю, буде відлига;
- стовпом йде дим, очікуйте холодів, стелиться – піде дощ чи сніг;
- якщо сніг падає великими пластівцями, буде потепління;
- дме північний вітер і небо безхмарне – настануть холоди;
- низько пливуть хмари – на холодну погоду;
- шумить ліс – прийде тепло.
Іменини: Марк, Ганна, Іван, Феофіл, Георгій, Наталя.