11 січня відзначають найбільш ввічливу дату року – Всесвітній день "Дякую", а також Міжнародний день рівності на роботі, Всесвітній день скетчноутінга, День кавових мрій і День таємного приятеля. В Албанії святкують День республіки, у Тунісі – День дітей, у Марокко – День маніфесту Незалежності, а в США – День штату Арканзас.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1569 – В Англії, у будівлі Собору Св. Павла відбулася перша у світовій історії лотерея;

1693 – Під час Сицилійського землетрусу загинуло понад 60 тисяч людей;

1787 – Англійський астроном німецького походження Вільям Гершель відкрив існування Титанії та Оберона – супутників Урану;

1864 – У Лондоні відкрився вокзал “Чарінг-Кросс”. Це місце вважається “нульовим кілометром” Лондона – звідси відраховується довжина доріг, і провадяться будь-які інші виміри;

1922 – Чотирнадцятирічний канадець Леонард Томпсон став першою у світі людиною, для лікування якої від діабету застосували інсулін;

1963 – У Лос-Анджелесі відкрилася перша у світі дискотека;

1966 – Понад 340 людей загинули в Ріо-де-Жанейро під час повені та зсуву ґрунту;

1974 – У Кейптауні народилося шестеро близнюків, і вперше всі діти вижили;

1981 – Команда з трьох британців під керівництвом Ранульфа Файнса завершила найдовшу і найкоротшу за часом експедицію з перетину Антарктики, досягнувши Скотт-Бейс після 75 днів шляху, під час яких було пройдено 2500 миль.

2003 – Губернатор штату Іллінойс помилував 150 засуджених на найвищу міру покарання – усіх ув’язнених-смертників Іллінойсу.

2011 – Припинено загальну підтримку операційної системи Windows XP Service Pack 3.

Сьогодні народились

1757 – Олександр Гамільтон, перший американський державний казначей

1815 – Джон Макдональд, перший прем’єр-міністр Канади

1875 – Рейнгольд Глієр, композитор, диригент, педагог

1906 – Альберт Хофманн, швейцарський хімік

1916 – Бернал Бліє, французький кіноактор

1946 – Найомі Джадд, американська співачка, лауреат премії Греммі

1957 – Брайан Робсон, англійський футболіст і футбольний тренер, найбільш відомий за своїми виступами за англійський клуб Манчестер Юнайтед

1972 – Аманда Піт, американська кіноактриса

1993 – Флора Кросс, американська актриса. Вона зіграла головну роль Елізи у фільмі Сезон бджіл

За релігійним календарем сьогодні, 11 січня, вшановують пам’ять 14 000 убитих за царя Ірода немовлят. Цей епізод новозавітної історії описується в Євангелії від Матвія. Згідно з переказами, волхви, які прийшли висловити свою повагу новонародженому Ісусу, не повідомили царю Іроду про місцеперебування немовляти. Ірода сильно розгнівало це, і він зажадав вбити всіх дітей у Віфлеємі, у віці до двох років.

Традиції

Наші предки 11 січня любили проводити вдома, лежачи на печі або лежанці, та розповідаючи своїм дітям казки. А молодь збиралася на вечорниці, де співали, танцювали і веселилися. В народі день, коли у Вифлеємі було вбито невинних немовлят, називали “Страшним днем”, “Мучениками” або “Страшним вечором”.

Прикмети цього дня

дивилися, який день: якщо тепла погода, то весна буде ранньою і теплою;

якщо 11 січня розпалити багаття у дворі біля будинку, то з дровами згорять ваші печалі та прикрощі;

якщо цього дня почалася заметіль, липень буде похмурим;

якщо кінь спить стоячи, то скоро почнуться морози, а якщо лягає на землю, буде відлига;

стовпом йде дим, очікуйте холодів, стелиться – піде дощ чи сніг;

якщо сніг падає великими пластівцями, буде потепління;

дме північний вітер і небо безхмарне – настануть холоди;

низько пливуть хмари – на холодну погоду;

шумить ліс – прийде тепло.

Іменини: Марк, Ганна, Іван, Феофіл, Георгій, Наталя.