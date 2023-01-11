11 січня відзначають Всесвітній день "дякую". За церковним календарем сьогодні - день пам’яті Вифлеємських немовлят.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день “дякую”: найввічливіший день у році – 11 січня. Цього дня відмічається всесвітній день “дякую”. Існує версія, що це свято вигадали підприємливі співробітники однієї з компаній, що виготовляла листівки, аби підвищити власні продажі. Хай там що, але ідея виявилася напрочуд гарною. Традиція говорити у відповідь слова подяки з’явилася дуже давно.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Албанія – День республіки

Туніс – День захисту дітей

Марокко – День маніфесту Незалежності

Цього дня у світі:

49 до н. е. — Юлій Цезар перейшов Рубікон разом зі своєю армією, ввівши Римську республіку в стан війни

630 — мусульмани на чолі з пророком Магометом завоювали[en] Мекку в курайшитів (вірогідна дата)

1569 — перша згадана в історії лотерея в Англії. Відбулася в будівлі собору Св. ПавлаВиверження вулкана Етна, малюнок Себастьяна Мюнстера (1488—1552)

1693 — землетрус та цунамі на Сицилії пошкодили 70 міст та спричинили близько 60 тис. жертв.

1759 — у Філадельфії (штат Пенсільванія) почала роботу перша у США страхова компанія.

1775 — вперше в США єврей (Френсіс Сальвадор) був обраний на державну посаду. Це сталося в штаті Південна Кароліна.

1785 — Нью-Йорк став столицею США (до 1790).

1787 — Вільям Гершель відкрив два супутники планети Уран — Титанію та Оберон.

1803 — Монро і Лівінгстон вирушили в морську подорож із США в Париж, маючи на меті купити Новий Орлеан, внаслідок чого США придбали весь штат Луїзіана.

1863 — закінчення триденної Битви за Форт Хіндман, Арканзас.

1864 — У Лондоні відкрився вокзал Чарінг Крос.

1909 — із Нью-Йорка у Філадельфію вирушають учасниці перших жіночих автоперегонів.

1922 — у Торонто (Канада) завдяки науковій роботі Ф. Бантинга, Ч. Беста і Дж. Маклеода вперше застосований інсулін для лікування діабету: 14-річний канадець Леонард Томпсон став першою у світі людиною, яку врятували за допомогою інсуліну.

1923 — у зв’язку з невиплатою Німеччиною репарацій, встановлених Версальським договором, французькі та бельгійські війська зайняли Рурську область, де видобувалось 70 % німецького вугілля.

1935 — американка Амелія Ерхарт розпочала переліт через Тихий океан. Вона першою у світі самостійно подолала відстань від Гавайських островів до Окленду, штат Каліфорнія.

1946 — в Албанії скасована монархія і проголошена народна соціалістична республіка, якою до 1985 р. керував сталініст Енвер Ходжа.

1971 — американський журналіст Дон Гефлер започаткував термін Кремнієва долина, коли він почав публікувати серію статей під назвою “Кремнієва долина США”.

1972 — після перемоги у війні за незалежність Східний Пакистан перейменований на Бангладеш.

1981 — команда з трьох британців під керівництвом сера Ренальфа Фіннеса завершила найдовшу за відстанню і найкоротшу за тривалістю експедицію через Антарктику, досягнувши базу Скотта після 75 днів шляху; було пройдено 2 тисячі 500 миль.

1994 — уряд Ірландії скасував заборону на теле- і радіомовлення представників ІРА та Шинн Фейн. У Північній Ірландії відповідна заборона скасована 16 вересня.

Яке сьогодні церковне свято:

11 січня, в православному календарі — день пам’яті Вифлеємських немовлят. Коли за часів правління царя Ірода у Вифлеємі народився Ісус Христос, Син Божий, то правитель наказав своїм волхвам знайти немовля. Ті пішли, але почули пораду янгола Божого і більше не повернулися до царства, щоб розповісти Іроду, де бачили Спасителя.

Тоді видав цар нове розпорядження — вбити всіх дітей молодше двох років. Всього того дня загинуло близько 14 тисяч немовлят. А самого Ісуса Христа Бог захистив в Єгипті. За такі страшні діяння цар Ірод був покараний — уразила його тяжка хвороба, від якої він помер за два дні.

У пам’ять про загиблих немовлят в народі встановили 11 січня — Страшний вечір.

Прикмети:

Тепла погода в цей день віщує ранню і теплу весну.

Заметіль обіцяє похмурий липень.

Кінь спить стоячи – до морозної погоди. Якщо ж тварина лягла на землю, то невдовзі відлига.

Сніг падає великими пластівцями – до потепління.

Дим йде стовпом – до холодів. Стелиться по землі – до снігу або дощу.

Зірки мерехтять на небі – до морозів.

Північний вітер і безхмарне небо обіцяють настання холодів.

Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.

Ліс гудить – до теплих днів.

Традиції:

За старих часів в Страшний день слов’яни розпалювали багаття біля будинку – вірили, що до житла, де палає вогонь, нечиста сила не підійде.

Також намагалися берегти дітей і приділяти їм увагу – розповідали казки, загадували загадки. Не зайвим було і помолитися за здоров’я малюка в церкві.

Дівчата 11 січня збиралися разом і ворожили – вірили, що саме в цей день передбачення будуть особливо правдивими. Все тому, що період святок – магічний час, коли всі загадані бажання і отримані відомості від Всесвіту збуваються.

Іменини цього дня святкують:

Варвара, Веніамін, Анна, Георгій, Євдокія, Єгор, Єфросинія, Іван, Лаврентій, Макар, Маркел, Марк, Наталя, Тадей (Фадей), Теофіл (Феофіл), Феодосій, Юрій.