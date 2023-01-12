Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, людина загинула у Парасковіївці Бахмутського району.
Загалом же, від початку повномасштабного вторгнення, війська РФ вбили 1 297 і поранили 2 840 мешканців Донеччини.
Ці дані, як наголосили в Донецькій ОВА, без урахування жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — додав Кириленко.
Згідно з інформацією від Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка і Дружба Донецької області.
На Авдіївському напрямку обстріляні Красногорівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.
На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар і Велика Новосілка Донецької області.
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