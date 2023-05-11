11 травня відзначають День потягу. За церковним календарем сьогодні день пам’яті мучеників Дада, Максима і Квінтіліана.

Про це повідомляють #Букви.

День потягу: Потяги – відмінний спосіб подорожувати, особливо якщо ви хочете швидко дістатися туди, куди їдете, але мати місце для пересування і спостерігати за пейзажем з вікна. Річард Тревітік був гірським інженером і одним з перших, хто використовував пару для приведення в дію двигуна локомотива, що рухається.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Лаос – День Конституції

Індонезія – День військової поліції національних збройних сил

Аргентина – День національного гімну

В’єтнам – День прав людини

Болгарія – День святих Кирила і Мефодія

Чилі – Національний день театру

Індія – Національний день технологій

Цього дня у світі:

330 — Церемонія освячення Константинополя.

868 — Китайський монах виготовив “Діамантову сутру”. Це найдавніший точно датований друкований документ, який дійшов до наших днів.

1709 — Почалась перша масова еміграція німців з Пфальцу до Північної Америки.

1712 — Засновано Тульський збройний завод. У 1912 році з нагоди 200-річчя заводу буде відкрито пам’ятник Петру I.

1811 — У Сіамі (нинішній Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанг та Енг Банкери, що дали назву надалі “сіамським близнюкам”.

1860 — Висадка “тисячі” Джузеппе Гарібальді на Сицилії.

1858 — Міннесота стала 32-м штатом США.

1867 — На конференції в Лондоні європейські держави гарантували незалежність та нейтралітет Великого герцогства Люксембург.

1907 — В Києві засновано Українське наукове товариство.

1911 — Мексиканські революціонери проголосили новою столицею Мексики місто Сьюдад-Хуарес.

1914 — Переліт Київ—Гатчина (1277 км за 7 годин 45 хв часу) П. Нестерова з механіком Г. Нелідовим на “Ньюпорі-IV”.

1916 — Альберт Ейнштейн презентував свою теорію відносності.

1928 — У Нью-Йорку розпочата перша у світі регулярна трансляція телепередач.

1944 — Державний Комітет Оборони CPCP ухвалив депортувати кримських татар на схід СРСР

1945 — Швейцарський щоденник “Die Weltwoche” опублікував унікальну статтю-інтерв’ю Карла Густава Юнга “Чи знайдуть душі мир?”

1970 — у Маріуполі відкрито першу тролейбусну лінію.

2014 — Псевдореферендуми на Донеччині та Луганщині 2014 щодо статусу цих областей

Яке сьогодні церковне свято:

11 травня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Дада, Максима і Квінтіліана. Жили вони за часів імператора Діоклетіана. Коли святкували одне з язичницьких свят, доніс хтось правителю, що ці чоловіки не пішли на урочисте свято разом з усіма, а поїхали в село. Відправив імператор за ними воїнів, які побачили, що Дада, Максим та Квінтіліан моляться Ісусу Христу.

Тоді відвели чоловіків до Діоклетіана, який почав вмовляти їх зректися християнської віри та вклонитися ідолам. Але брати відмовилися, стверджуючи, що Бог благословить їх за страждання. Довго мучили чоловіків, а зрештою усікли їхні голови мечем.

Прикмети:

Світанок яскравий і безхмарний – буде тепле літо.

Багато зірок вночі – до врожайного року.

Дощ 11 травня – буде потепління.

Кульбаби ще не зацвіли – до посушливого літа.

Метелики ховаються – буде холодно і похмуро.

Традиції:

У народі в цей день заготовляли березовий сік. При цьому намагалися його зібрати саме з верхніх гілок – там він найсмачніший і може вилікувати від будь-якої хвороби. Вважалося, що якщо вмитися березовим соком, то шкіра довше буде свіжою і молодою.

Іменини сьогодні святкують:

Віталій, Овсій, Зенон, Кирило, Максим.