Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
330 — Церемонія освячення Константинополя.
868 — Китайський монах виготовив “Діамантову сутру”. Це найдавніший точно датований друкований документ, який дійшов до наших днів.
1709 — Почалась перша масова еміграція німців з Пфальцу до Північної Америки.
1712 — Засновано Тульський збройний завод. У 1912 році з нагоди 200-річчя заводу буде відкрито пам’ятник Петру I.
1811 — У Сіамі (нинішній Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанг та Енг Банкери, що дали назву у подальшому “сіамським близнюкам”.
1858 — Міннесота стала 32-м штатом США.
1867 — На конференції в Лондоні європейські держави гарантували незалежність та нейтралітет Великого герцогства Люксембург.
1907 — В Києві засновано Українське наукове товариство.
1911 — Мексиканські революціонери проголосили новою столицею Мексики місто Сьюдад-Хуарес.
1914 — Переліт Київ—Гатчина (1277 км за 7 годин 45 хв. часу) П. Нестерова з механіком Г. Нелідовим на “Ньюпорі-IV”.
1916 — Альберт Ейнштейн (Albert Einstein) презентував свою теорію відносності.
1928 — У Нью-Йорку розпочата перша у світі регулярна трансляція телепередач.
1944 — Державний Комітет Оборони CPCP ухвалив депортувати кримських татар на схід СРСР.
1970 — у Маріуполі відкрито першу тролейбусну лінію.
2014 — Псевдореферендуми на Донеччині та Луганщині 2014 року щодо статусу цих областей.
Яке сьогодні церковне свято:
11 травня — Радониця, поминання покійних; святителя Кирила; мучеників Дади, Максима і Квінтіліана.
Прикмети погоди:
яскраві зірки на небі до ранку – до дощу;
сонце встає ясним – літо буде хорошим;
горобина рано зацвіла – урожай вівса буде щедрим.
День ангела сьогодні святкують: Максим, Кирило, Віталій.