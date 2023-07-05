До одного із найбільш впливових глобальних рейтингів університетів — QS World University Rankings 2024 увійшли 11 українських університетів.

Джерело: пресслужба Міністерства освіти і науки України

Як повідомляється, у цьогорічному топі університетів представлені 1500 закладів у 104 містах. Щоб їх відібрати, проаналізували 17,5 млн наукових робіт, опитали понад 240 тис. викладачів і роботодавців.

“Особливістю цього рейтингу є те, що він єдиний виокремлює стабільність університетів та можливість працевлаштування студентів після закінчення навчання. Цьогоріч в оцінюванні закладів з’явилися три нові показники: сталість, результати працевлаштування та міжнародна дослідницька мережа”, – розповіли у відомстві.

Рейтинг оцінює репутацію університетів, цитованість наукових публікацій, співвідношення кількості викладачів і студентів, ставлення до студентів на ринку праці та кількість іноземних викладачів та студентів.

До першої 1500 рейтингу увійшли такі українські заклади вищої освіти:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (найкращі 681-690 рейтингу);

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (найкращі 691-700 рейтингу);

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (найкращі 731-740 рейтингу);

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (найкращі 901-950 рейтингу);

НУ “Львівська політехніка” (найкращі 951-1000 рейтингу);

Сумський державний університет (найкращі 951-1000 рейтингу);

Національний університет “Києво-Могилянська академія” (НаУКМА) (найкращі 1001-1200 рейтингу);

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (найкращі 1001-1200 рейтингу);

Львівський національний університет імені Івана Франка (найкращі 1201-1400 рейтингу);

Харківський національний університет радіоелектроніки (найкращі 1201-1400 рейтингу);

Національний університет біоресурсів і природокористування України (найкращі 1201-1400 рейтингу).

ДОВІДКОВО. QS World University Rankings — один із найбільш впливових глобальних рейтингів університетів.