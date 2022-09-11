Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначають:
- День фізичної культури і спорту України
- Тиждень освіти дорослих
- День без новин – хороший день
- День застелення ліжка
- День патріота і Національний день пам’яті в США
- День запобігання надзвичайним ситуаціям в США
- День працівників громадської безпеки штату Огайо, США
- День працівників нафтової, газової, енергетичної та геологічної промисловості в Туркменістані
- День пряних булочок з хрестом в Сполучених Штатах Америки
- День річниці військового перевороту 1973 року і День пам’яті Сальвадора Альєнде в Чилі
- Дні спадщини в Нідерландах
- Національний день Каталонії
- Національний день Пакистану
- Національний день вчителя Аргентини.
Цей день в історії:
9 — битва в Тевтобурзькому лісі між германцями та римською армією.
813 — імператор франків Карл I Великий коронує свого сина, Людовика I Благочестивого, своїм співправителем і спадкоємцем.
1098 — лист-прохання предводителів Першого походу папі Урбану ІІ про благословіння на Хрестовий похід до Єрусалиму.
1185 — Ісаак II Ангел, коли один з поліцейських агентів Андроніка захотів його заарештувати, вбив агента, врятувався втечею у церкву святої Софії в Константинополі і тут, під час народного повстання, був проголошений імператором.
1297 — у битві біля Стерлінга (Королівство Шотландія) шотландці під керівництвом Вільяма Воллеса “Хоробре Серце” розбили війська англійського короля Едуарда I.
1390 — лицарі Тевтонського ордену розпочали облогу Вільнюса під час громадянської війни у Великому князівстві Литовському.
1697 — битва під Зентою — цісарська армія під проводом принца Євгена Савойського здобула перемогу над османами. Близько 50 тисяч австрійців зупинили просування османів на північ, розбивши 80-тисячну османську армію.
1709 — Герцог Мальборський і австрійський принц Євген розбивають французів під командуванням маршала Вілара у битві при Мальплаці.
1714 — французькі й іспанські війська окуповують Барселону в ході війни за іспанську спадщину.
1773 — Бенджамін Франклін записує: Ніколи не було доброї війни або поганого миру.
1777 — американські війська під командуванням Джорджа Вашингтона розбиті Королівством Великої Британії у битві при Брендівайні у ході Революційної війни.
1789 — Александер Гамілтон призначається Першим секретарем Казначейства США.
1795 — Крцаніська битва (поблизу Тбілісі) між військами грузинського царя Іраклія II (5 тис. чоловік) з 30-тисячною перською армією шаха Ага-Мохаммед-хана Каджара.
1831 — Чарльз Дарвін зустрічається з капітаном Фітцроєм в Плімуті.
1888 — на відкритті промислової виставки в Торонто проведений перший у світі запис людського голосу.
1919 — Армія УНР звільнила Умань та Христинівку від більшовиків.
1927 — землетрус на Південному березі Криму, що призвів до численних руйнувань від Севастополя до Феодосії; саме цей землетрус потрапив до сюжету роману “Дванадцять стільців” Ільфа і Петрова.
1939 — у Воркутинському таборі загинув український історик Віктор Юркевич.
1943 — закінчився героїчний бій біля села Новий Загорів чоти УПА з німцями та власівцями.
1943 — створений державний український хор імені Г. Верьовки.
1973 — військовий переворот 1973 року в Чилі. Самогубство президента Сальвадора Альєнде і прихід до влади Піночета. Припинення проєкту Сайберсін.
1990 — Президія Верховної ради УРСР ухвалила рішення про заборону проведення мітингів біля Верховної Ради в радіусі 1 км
1993 — у Києві відкрито пам’ятний знак жертвам Голодомору 1932—1933 рр.
1997 — Європейська конвенція з прав людини набула чинності для України.
2001 — Терористичний акт 11 вересня 2001 року.
Церковне свято:
Сьогодні, 11 вересня Церква вшановує пам’ять мученицької смерті Іоанна Предтечі — Хрестителя Ісуса Христа. Це свято називається Усікновення глави Іоанна Предтечі. Сьогодні у християн день суворого посту.
Прикмети:
- Якщо на Івана журавлі на південь полетіли, то зима ранньою буде;
- Лебедя побачити в небі – до снігу, а гуся – до дощу.
- Гуси відлітають у теплі краї — до тривалих дощів.
Що не можна робити:
- Сьогодні не можна їсти молочні продукти.
- Також 11 вересня не можна вживати в їжі м’ясо і рибу.
- Не можна 11 вересня влаштовувати гуляння, співати та танцювати.
Іменини сьогодні святкують: Іван і Ян.
- 10 вересня відзначався Всесвітній день запобігання самогубствам, Всесвітній день надання першої медичної допомоги та Міжнародний день гінекологічного здоров’я. За церковним календарем 10 вересня вшановується пам’ять преподобного Сави Крипецького.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 9 вересня.