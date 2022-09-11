У неділю, 11 вересня, в Україні відзначається День українського кіно, а у світі – Всесвітній день боротьби з тероризмом.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

День фізичної культури і спорту України

Тиждень освіти дорослих

День без новин – хороший день

День застелення ліжка

День патріота і Національний день пам’яті в США

День запобігання надзвичайним ситуаціям в США

День працівників громадської безпеки штату Огайо, США

День працівників нафтової, газової, енергетичної та геологічної промисловості в Туркменістані

День пряних булочок з хрестом в Сполучених Штатах Америки

День річниці військового перевороту 1973 року і День пам’яті Сальвадора Альєнде в Чилі

Дні спадщини в Нідерландах

Національний день Каталонії

Національний день Пакистану

Національний день вчителя Аргентини.

Цей день в історії:

9 — битва в Тевтобурзькому лісі між германцями та римською армією.

813 — імператор франків Карл I Великий коронує свого сина, Людовика I Благочестивого, своїм співправителем і спадкоємцем.

1098 — лист-прохання предводителів Першого походу папі Урбану ІІ про благословіння на Хрестовий похід до Єрусалиму.

1185 — Ісаак II Ангел, коли один з поліцейських агентів Андроніка захотів його заарештувати, вбив агента, врятувався втечею у церкву святої Софії в Константинополі і тут, під час народного повстання, був проголошений імператором.

1297 — у битві біля Стерлінга (Королівство Шотландія) шотландці під керівництвом Вільяма Воллеса “Хоробре Серце” розбили війська англійського короля Едуарда I.

1390 — лицарі Тевтонського ордену розпочали облогу Вільнюса під час громадянської війни у Великому князівстві Литовському.

1697 — битва під Зентою — цісарська армія під проводом принца Євгена Савойського здобула перемогу над османами. Близько 50 тисяч австрійців зупинили просування османів на північ, розбивши 80-тисячну османську армію.

1709 — Герцог Мальборський і австрійський принц Євген розбивають французів під командуванням маршала Вілара у битві при Мальплаці.

1714 — французькі й іспанські війська окуповують Барселону в ході війни за іспанську спадщину.

1773 — Бенджамін Франклін записує: Ніколи не було доброї війни або поганого миру.

1777 — американські війська під командуванням Джорджа Вашингтона розбиті Королівством Великої Британії у битві при Брендівайні у ході Революційної війни.

1789 — Александер Гамілтон призначається Першим секретарем Казначейства США.

1795 — Крцаніська битва (поблизу Тбілісі) між військами грузинського царя Іраклія II (5 тис. чоловік) з 30-тисячною перською армією шаха Ага-Мохаммед-хана Каджара.

1831 — Чарльз Дарвін зустрічається з капітаном Фітцроєм в Плімуті.

1888 — на відкритті промислової виставки в Торонто проведений перший у світі запис людського голосу.

1919 — Армія УНР звільнила Умань та Христинівку від більшовиків.

1927 — землетрус на Південному березі Криму, що призвів до численних руйнувань від Севастополя до Феодосії; саме цей землетрус потрапив до сюжету роману “Дванадцять стільців” Ільфа і Петрова.

1939 — у Воркутинському таборі загинув український історик Віктор Юркевич.

1943 — закінчився героїчний бій біля села Новий Загорів чоти УПА з німцями та власівцями.

1943 — створений державний український хор імені Г. Верьовки.

1973 — військовий переворот 1973 року в Чилі. Самогубство президента Сальвадора Альєнде і прихід до влади Піночета. Припинення проєкту Сайберсін.

1990 — Президія Верховної ради УРСР ухвалила рішення про заборону проведення мітингів біля Верховної Ради в радіусі 1 км

1993 — у Києві відкрито пам’ятний знак жертвам Голодомору 1932—1933 рр.

1997 — Європейська конвенція з прав людини набула чинності для України.

2001 — Терористичний акт 11 вересня 2001 року.

Церковне свято:

Сьогодні, 11 вересня Церква вшановує пам’ять мученицької смерті Іоанна Предтечі — Хрестителя Ісуса Христа. Це свято називається Усікновення глави Іоанна Предтечі. Сьогодні у християн день суворого посту.

Прикмети:

Якщо на Івана журавлі на південь полетіли, то зима ранньою буде;

Лебедя побачити в небі – до снігу, а гуся – до дощу.

Гуси відлітають у теплі краї — до тривалих дощів.

Що не можна робити:

Сьогодні не можна їсти молочні продукти.

Також 11 вересня не можна вживати в їжі м’ясо і рибу.

Не можна 11 вересня влаштовувати гуляння, співати та танцювати.

Іменини сьогодні святкують: Іван і Ян.