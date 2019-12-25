Американський штат Іллінойс легалізував рекреаційне вживання канабісу та продуктів з його вмістом.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вільно вживати марихуану жителі штату зможуть з 1 січня 2020 року.

Відзначається, що американці у віці від 21 року включно зможуть законно купувати до 30 грамів квітки марихуани, до 5 грамів концентрату або до половини кілограма продуктів, що використовують активну речовину марихуану – наприклад, харчові продукти.

Продажі таких товарів будуть здійснювати продавці з відповідною ліцензією. З нагоди першого дня легалізації марихуани в Іллінойсі вони обіцяють знижки і промоакції.

Іллінойс приєднається ще до десяти штатах США, де дозволено рекреаційне вживання марихуани. У 2014 році там дозволили використання медичної марихуани.

Передбачається, що легалізація марихуани принесе $57 млн ​​податкових надходжень Іллінойсу за 2020 фінансовий рік.