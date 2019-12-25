Про це повідомляє агентство Reuters.
Вільно вживати марихуану жителі штату зможуть з 1 січня 2020 року.
Відзначається, що американці у віці від 21 року включно зможуть законно купувати до 30 грамів квітки марихуани, до 5 грамів концентрату або до половини кілограма продуктів, що використовують активну речовину марихуану – наприклад, харчові продукти.
Продажі таких товарів будуть здійснювати продавці з відповідною ліцензією. З нагоди першого дня легалізації марихуани в Іллінойсі вони обіцяють знижки і промоакції.
Іллінойс приєднається ще до десяти штатах США, де дозволено рекреаційне вживання марихуани. У 2014 році там дозволили використання медичної марихуани.
Передбачається, що легалізація марихуани принесе $57 млн податкових надходжень Іллінойсу за 2020 фінансовий рік.
- Раніше повідомлялося, що повнолітнім жителям Канади дозволено носити або поширювати до 30 г марихуани в рекреаційних цілях. У домашніх умовах дозволено вирощувати до чотирьох рослин і робити харчові продукти з вмістом канабіодов для особистого вживання.