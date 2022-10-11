Про це повідомляють #Букви.
Міжнародний день дівчаток: проголошений Організацією Об’єднаних Націй день. Відзначається щорічно 11 жовтня. Вперше був відзначений 11 жовтня 2012 року.
Головна мета свята – поширити у суспільстві інформацію про ті болючі проблеми, з якими мають справу неповнолітні діти жіночої статі у всьому світі – нерівність, незахищеність та соціальна несправедливість.
Всесвітній день боротьби з ожирінням: свято відзначають з 2015 року. Свято організоване Всесвітньою федерацією ожиріння – World Obesity Federation, некомерційним органом, який має офіційні відносини з Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Мета полягає в тому, щоб “спрямовувати глобальні зусилля по скороченню, запобіганню та лікуванню ожиріння”.
Міжнародний день камінг-ауту: 11 жовтня у багатьох країнах світу проводиться День камінг-ауту, покликаний поінформувати та підтримати членів ЛГБТ-спільноти при наявності бажання зробити камінг-аут.
Головна мета свята – підтримати членів ЛГБТ+ спільноти в їхньому бажанні зробити камінг-аут. Цей термін з англійської мови перекладається як “вихід”. Тобто це – добровільне і відкрите визнання перед близькими, рідними, друзями та колегами своєї сексуальної орієнтації чи гендерної належності.
В різних країнах світу цього дня відзначають:
- Північна Македонія – День народного повстання у Македонії
- Панама – День революції
- Канада – Національний день ідентифікації особистості
- Аргентина – День дульсе-де-лече
Цього дня у світі:
- 1138 — Землетрус в Алеппо забрав життя 230 тисяч людей
- 1881 — американець Г’юстон Девід запатентував першу фотоплівку
- 1887 — американський винахідник Томас Едісон запатентував електричну машину для підрахунку голосів на виборах
- 1891 — у Стокгольмі відкрито перший етнографічний музей просто неба
- 1899 — почалася Друга англо-бурська війна
- 1921 — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві була створена незалежна від російської православної церкви Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ)
- 1931 — в СРСР ухвалено рішення про повну ліквідацію приватної торгівлі
- 1938 — центральна влада Чехословацької республіки затвердила уряд Карпатської України
- 1939 — в Сталіному на центральній вулиці введено в дію першу тролейбусну лінію
- 2018 — Вселенський Патріархат підтримав надання автокефалії Українській православній церкві
Яке сьогодні церковне свято:
11 жовтня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Харитона Сповідника. Християнський святий, який жив у місті Іконії в римській провінції Ліаконія (нині Туреччина). Вирізнявся особливими чеснотами.
Харитона взяли під варту під час одного з християнських гонінь. Але він продовжував відкрито сповідувати християнство. За це він зазнав великих мук, але залишився живим. Святого звільнили з в’язниці через смерть імператора. Помер святий в глибокій старості. За переказами йому було 350 років.
Прикмети:
- Дивилися, який сьогодні день: вранці іній – зима буде довгою.
- Птахи низько над землею летять – зима прийде рано і буде холодною.
- Береза вже без листя – чекайте на сувору зиму.
- Сонце на заході червоне – завтра буде вітряно.
- Зайці довго забарвлення шерсті не міняють – зима наступить нескоро.
- Вітер дме з північного боку – зима буде суворою, із західного – сніжною, з південної – м’якою.
- Листя падають виворотом вгору – до хорошого врожаю в наступному році.
Традиції:
- Згідно з повір’ями, 11 жовтня ні в якому разі не можна їсти ягоди. Вважається, що за три дні до Покрови диявол плює на ягідні кущі. Тобто, якщо ви її потім з’їсте, може захворіти живіт.
- Харитонів день вважається небезпечним. 11 жовтня можуть наврочити або навести порчу. Щоб цього уникнути, краще сидіти вдома і займатися домашніми справами. Сміття з хати вимітати не можна, тому що з викинутим сміттям можна біду в дім запустити.
- У народі говорили: “Харитон – в хаті урон”. У цей день наречений і наречена таємно від усіх несли відуну пиріг і мед, щоб він ненароком весілля їм не зіпсував.
Іменини цього дня відзначають:
Олексій, Олександр, Антон, Анатолій, Валентин, Опанас, В’ячеслав, Василь, Єфрем, Григорій, Ілля, Іван, Лавр, Кирило, Лука, Матвій, Марк, Микола, Нестор, Сергій, Семен, Федір, Степан, Марія, Уляна.
- За даними синоптиків у вівторок, 11 жовтня, у більшості областей буде сухо. Дощі пройдуть лише в чотирьох регіонах.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 10 жовтня.