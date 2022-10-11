11 жовтня відзначають Міжнародний день дівчаток, Всесвітній день боротьби з ожирінням, а також Міжнародний день камінг-ауту. За церковним календарем сьогодні день пам'яті преподобного Харитона Сповідника.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день дівчаток: проголошений Організацією Об’єднаних Націй день. Відзначається щорічно 11 жовтня. Вперше був відзначений 11 жовтня 2012 року.

Головна мета свята – поширити у суспільстві інформацію про ті болючі проблеми, з якими мають справу неповнолітні діти жіночої статі у всьому світі – нерівність, незахищеність та соціальна несправедливість.

Всесвітній день боротьби з ожирінням: свято відзначають з 2015 року. Свято організоване Всесвітньою федерацією ожиріння – World Obesity Federation, некомерційним органом, який має офіційні відносини з Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Мета полягає в тому, щоб “спрямовувати глобальні зусилля по скороченню, запобіганню та лікуванню ожиріння”.

Міжнародний день камінг-ауту: 11 жовтня у багатьох країнах світу проводиться День камінг-ауту, покликаний поінформувати та підтримати членів ЛГБТ-спільноти при наявності бажання зробити камінг-аут.

Головна мета свята – підтримати членів ЛГБТ+ спільноти в їхньому бажанні зробити камінг-аут. Цей термін з англійської мови перекладається як “вихід”. Тобто це – добровільне і відкрите визнання перед близькими, рідними, друзями та колегами своєї сексуальної орієнтації чи гендерної належності.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

Північна Македонія – День народного повстання у Македонії

Панама – День революції

Канада – Національний день ідентифікації особистості

Аргентина – День дульсе-де-лече

Цього дня у світі:

1138 — Землетрус в Алеппо забрав життя 230 тисяч людей

1881 — американець Г’юстон Девід запатентував першу фотоплівку

1887 — американський винахідник Томас Едісон запатентував електричну машину для підрахунку голосів на виборах

1891 — у Стокгольмі відкрито перший етнографічний музей просто неба

1899 — почалася Друга англо-бурська війна

1921 — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві була створена незалежна від російської православної церкви Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ)

1931 — в СРСР ухвалено рішення про повну ліквідацію приватної торгівлі

1938 — центральна влада Чехословацької республіки затвердила уряд Карпатської України

1939 — в Сталіному на центральній вулиці введено в дію першу тролейбусну лінію

2018 — Вселенський Патріархат підтримав надання автокефалії Українській православній церкві

Яке сьогодні церковне свято:

11 жовтня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Харитона Сповідника. Християнський святий, який жив у місті Іконії в римській провінції Ліаконія (нині Туреччина). Вирізнявся особливими чеснотами.

Харитона взяли під варту під час одного з християнських гонінь. Але він продовжував відкрито сповідувати християнство. За це він зазнав великих мук, але залишився живим. Святого звільнили з в’язниці через смерть імператора. Помер святий в глибокій старості. За переказами йому було 350 років.

Прикмети:

Дивилися, який сьогодні день: вранці іній – зима буде довгою.

Птахи низько над землею летять – зима прийде рано і буде холодною.

Береза вже без листя – чекайте на сувору зиму.

Сонце на заході червоне – завтра буде вітряно.

Зайці довго забарвлення шерсті не міняють – зима наступить нескоро.

Вітер дме з північного боку – зима буде суворою, із західного – сніжною, з південної – м’якою.

Листя падають виворотом вгору – до хорошого врожаю в наступному році.

Традиції:

Згідно з повір’ями, 11 жовтня ні в якому разі не можна їсти ягоди. Вважається, що за три дні до Покрови диявол плює на ягідні кущі. Тобто, якщо ви її потім з’їсте, може захворіти живіт.

Харитонів день вважається небезпечним. 11 жовтня можуть наврочити або навести порчу. Щоб цього уникнути, краще сидіти вдома і займатися домашніми справами. Сміття з хати вимітати не можна, тому що з викинутим сміттям можна біду в дім запустити.

У народі говорили: “Харитон – в хаті урон”. У цей день наречений і наречена таємно від усіх несли відуну пиріг і мед, щоб він ненароком весілля їм не зіпсував.

Іменини цього дня відзначають:

Олексій, Олександр, Антон, Анатолій, Валентин, Опанас, В’ячеслав, Василь, Єфрем, Григорій, Ілля, Іван, Лавр, Кирило, Лука, Матвій, Марк, Микола, Нестор, Сергій, Семен, Федір, Степан, Марія, Уляна.