11 жовтня світ відзначає Міжнародний день дівчаток, Всесвітній день боротьби з ожирінням, Міжнародний день камінг-ауту, Всесвітній день повітряних зміїв, Міжнародний день геологічної схованки.

Про це розповідають #Букви.

В Україні відзначають День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника, у США – День піци з ковбасою, День Кімберлі, День «це моя вечірка», в Німеччині – День бабусь, у Болівії – День болівійської жінки, в Білорусі – День працівників культури, у Вірменії – Свято врожаю, у ПАР – День солідарності з політичними в’язнями.

Пам’ятні дати 11 жовтня:

1138 — землетрус в Алеппо забрав життя 230 тисяч людей.

1881 — американець Г’юстон Девід запатентував першу фотоплівку.

1887 — американський винахідник Томас Едісон запатентував електричну машину для підрахунку голосів на виборах.

1899 — почалася Друга англо-бурська війна.

1921 — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві була створена незалежна від російської православної церкви Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ).

1931 — в СРСР ухвалено рішення про повну ліквідацію приватної торгівлі.

1938 — центральна влада Чехословацької республіки затвердила уряд Карпатської України.

2018 — Вселенський Патріархат підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 11 жовтня вшановує пам’ять святителя Харитона Сповідника, єпископа. Він був родом з Іконії.

Харитон переніс багато страждань у часи великих гонінь на християн. Та коли вони стихли, він вирушив до Єрусалиму поклонитися святим місцям. По дорозі його схопили розбійники, але вони були отруєні змією, яка пустила отруту в їх глек з вином. Чудесним чином уникнувши смерті, Харитон заснував в розбійницькій печері церкву, навколо якої згодом був побудований чоловічий православний монастир — Фаранська Лавра.

Під час усамітнення у пустелі Харитон побудував Ієрихонський і Сукійський монастирі. Був похований у Фаранському монастирі, на виконання своєї останньої волі.

Народні прикмети:

Зайці довго забарвлення шерсті не міняють – зима наступить нескоро;

Вітер дме з півночі – зима буде суворою, із заходу – сніжною, з півдня – м’якою.

Що не можна робити в цей день

Харитонів день вважається небeзпечним. 11 жовтня можуть навpочити або навести пoрчу. Тому краще сидіти вдома. Сміття з хати виносити не можна.

В цей день не можна одружуватися.

Сьогодні не можна їсти ягоди, ні сирі, ні оброблені.

Не дивіться в очі карооким людям, вони можуть наврочити.

11 жовтня День ангела відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Опанас, Валентин, Василь, В’ячеслав, Григорій, Єфрем, Іван, Ілля, Кирило, Лавр, Лука, Марія, Марк, Матвій, Нестор, Микола, Семен, Сергій, Степан, Уляна, Федір.