Про це розповідають #Букви.
В Україні відзначають День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника, у США – День піци з ковбасою, День Кімберлі, День «це моя вечірка», в Німеччині – День бабусь, у Болівії – День болівійської жінки, в Білорусі – День працівників культури, у Вірменії – Свято врожаю, у ПАР – День солідарності з політичними в’язнями.
Пам’ятні дати 11 жовтня:
1138 — землетрус в Алеппо забрав життя 230 тисяч людей.
1881 — американець Г’юстон Девід запатентував першу фотоплівку.
1887 — американський винахідник Томас Едісон запатентував електричну машину для підрахунку голосів на виборах.
1899 — почалася Друга англо-бурська війна.
1921 — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві була створена незалежна від російської православної церкви Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ).
1931 — в СРСР ухвалено рішення про повну ліквідацію приватної торгівлі.
1938 — центральна влада Чехословацької республіки затвердила уряд Карпатської України.
2018 — Вселенський Патріархат підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 11 жовтня вшановує пам’ять святителя Харитона Сповідника, єпископа. Він був родом з Іконії.
Харитон переніс багато страждань у часи великих гонінь на християн. Та коли вони стихли, він вирушив до Єрусалиму поклонитися святим місцям. По дорозі його схопили розбійники, але вони були отруєні змією, яка пустила отруту в їх глек з вином. Чудесним чином уникнувши смерті, Харитон заснував в розбійницькій печері церкву, навколо якої згодом був побудований чоловічий православний монастир — Фаранська Лавра.
Під час усамітнення у пустелі Харитон побудував Ієрихонський і Сукійський монастирі. Був похований у Фаранському монастирі, на виконання своєї останньої волі.
Народні прикмети:
Зайці довго забарвлення шерсті не міняють – зима наступить нескоро;
Вітер дме з півночі – зима буде суворою, із заходу – сніжною, з півдня – м’якою.
Що не можна робити в цей день
Харитонів день вважається небeзпечним. 11 жовтня можуть навpочити або навести пoрчу. Тому краще сидіти вдома. Сміття з хати виносити не можна.
В цей день не можна одружуватися.
Сьогодні не можна їсти ягоди, ні сирі, ні оброблені.
Не дивіться в очі карооким людям, вони можуть наврочити.
11 жовтня День ангела відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Опанас, Валентин, Василь, В’ячеслав, Григорій, Єфрем, Іван, Ілля, Кирило, Лавр, Лука, Марія, Марк, Матвій, Нестор, Микола, Семен, Сергій, Степан, Уляна, Федір.