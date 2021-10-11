Сьогодні, 11 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день дівчаток.

Про це повідомляють #Букви.

Крім того, сьогодні Міжнародний день боротьби за скасування смертної кари, Всесвітній день паліативної та хоспісної допомоги, Всесвітній день боротьби з ожирінням.

Цей день в історії:

1138 — стався землетрус в Алеппо, який забрав життя 230 тисяч людей.

1881 — американець Г’юстон Девід запатентував першу фотоплівку.

1887 — американський винахідник Томас Едісон запатентував електричну машину для підрахунку голосів на виборах.

1891 — у Стокгольмі відкрито перший етнографічний музей просто неба.

1921 — на Всеукраїнському православному Синоді в Києві була створена незалежна від російської православної церкви Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ).

1931 — в СРСР ухвалено рішення про повну ліквідацію приватної торгівлі.

1938 — центральна влада Чехословацької республіки затвердила уряд Карпатської України.

1939 — у Сталіному на центральній вулиці введено в дію першу тролейбусну лінію.

2018 — Вселенський Патріархат підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Яке сьогодні церковне свято:

11 жовтня в церкві шанують пам’ять преподобного Харитона Сповідника.

Прикмети:

Зайці довго забарвлення шерсті не міняють – за прикметами, зима наступить нескоро;

Вітер дме з північного боку – зима буде суворою, із західного – сніжною, з південної – м’якою.

Іменини сьогодні святкують Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Опанас, Валентин, Василь, В’ячеслав, Григорій, Єфрем, Іван, Ілля, Кирило, Лавр, Лука, Марія, Марк, Матвій, Нестор, Микола, Семен, Сергій, Степан, Уляна, Федір.