Попри те, що аналітики не вірили у фінансовий успіх iPhone 12, ці смартфони допомогли Apple заробити рекордну суму грошей за квартал.

Про це йдеться у звіті компанії.

Зокрема, Apple повідомила, що в минулому кварталі її прибуток склав 111,4 млрд доларів. Також у звіті відзначили рекордний для компанії час та зростання прибутків на понад 20% у річному обчисленні. Для порівняння, очікується, що інші компанії з Уолл-стріт в середньому отримають дохід у 103 млрд доларів.

“Ми задоволені захопленою реакцією клієнтів на неперевершену лінійку передових продуктів, які ми поставляли протягом історичного сезону свят”, – заявив генеральний директор Тім Кук.

Від продажу iPad компанія заробила 8,4 млрд доларів. Торік цей показник був на рівні 6 млрд доларів.

Компанія заробила 8,68 млрд доларів від продажу персональних комп’ютерів. Такого результату було досягнуто завдяки впровадженню власних процесорів M1.

У 2020 році Кук заявив, що нові iPhone 12, 12 mini, 12 Pro та 12 Pro Max продаються “краще, ніж очікувалося”. Компанія повідомила, що лише за останні три місяці доходи від iPhone склали 65,6 млрд доларів. Це найвищий рекорд для смартфонів Apple.

Доходи від діяльності сервісного центру Apple сягнули рекордних 15,8 млрд доларів. При цьому не уточнюється, які саме послуги коштували таку велику суму.