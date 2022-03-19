По це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Так, за офіційними даними, станом на ранок 24-тої доби війни в Україні, через дії російських окупантів загинуло 112 дітей та ще 140 отримали поранення.
Найбільше постраждалих у:
- Київській області – 57
- Харківській області – 36
- Донецькій області – 28
- Чернігівській області – 30
- Миколаївській області – 21
- Житомирській області – 15
- Сумській області – 14
- Херсонській області – 14
Відомо, що 16 березня російські окупанти незаконно заволоділи помешкання у селі Колонщина (Макарівська ОТГ, Київська область). Зайшовши у будинок окупанти вбили двох його мешканців, серед яких підліток 16-ти років.
18 березня у селі Лоцкине (Баштанський район, Миколаївської області) загинув 16-річний хлопець. Причина – розірвання ворожої протитанкової міни.
Також 18 березня з-під завалів гуртожитку у Чернігові рятувальники дістали тіла цілої сім’ї, серед них троє дітей – дівчинка 12-ти років та двійнятка – трирічні хлопчик і дівчинка.
Окрім цього окупанти активно бомбардують та обстрілюють цивільні об’єкти інфраструктури, серед яких 489 закладів освіти. 69 із них знищені повністю.
- Нагадаємо, у Львові вшанували пам’ять вбитих російськими окупантами дітей, встановивши на площі Ринок 109 порожніх дитячих візочків.