За даними ювенальних прокурорів, з початку повномасштабного російського вторгнення, через дії загарбників із РФ загнуло 112 українських дітей.

По це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Так, за офіційними даними, станом на ранок 24-тої доби війни в Україні, через дії російських окупантів загинуло 112 дітей та ще 140 отримали поранення.

Найбільше постраждалих у:

Київській області – 57

Харківській області – 36

Донецькій області – 28

Чернігівській області – 30

Миколаївській області – 21

Житомирській області – 15

Сумській області – 14

Херсонській області – 14

Відомо, що 16 березня російські окупанти незаконно заволоділи помешкання у селі Колонщина (Макарівська ОТГ, Київська область). Зайшовши у будинок окупанти вбили двох його мешканців, серед яких підліток 16-ти років.

18 березня у селі Лоцкине (Баштанський район, Миколаївської області) загинув 16-річний хлопець. Причина – розірвання ворожої протитанкової міни.

Також 18 березня з-під завалів гуртожитку у Чернігові рятувальники дістали тіла цілої сім’ї, серед них троє дітей – дівчинка 12-ти років та двійнятка – трирічні хлопчик і дівчинка.

Окрім цього окупанти активно бомбардують та обстрілюють цивільні об’єкти інфраструктури, серед яких 489 закладів освіти. 69 із них знищені повністю.