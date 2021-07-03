Мешканець Пуерто-Рико Еміліо Флорес Маркес визнаний найстарішим чоловіком у світі: його вік складає 112 років.

Повідомлення про це опубліковано на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса.

“Еміліо Флорес Маркес з Пуерто-Рико був офіційно визнаний Книгою рекордів Гіннеса як найстаріша людина в світі (чоловік) з підтвердженим віком 112 років і 326 днів (станом на 30 червня 2021 року, – ред.)”, – зазначається в повідомленні.

Маркес народився 8 серпня 1908 року в Кароліні, Пуерто-Рико. Він був другим за віком з 11 дітей у родині.

З раннього віку Маркес допомагав своєму батькові на їхній фермі з вирощування цукрової тростини. Він часто відповідав за поливання і завантаження цукрової тростини у вагони для транспортування.

Він також відповідав за виконання домашніх справ і допомагав доглядати за братами і сестрами.

У подальшому чоловік продовжував займатися сільським господарством.

Еміліо Маркес протягом 75 років був одружений з “коханням свого життя” Андреа Перес (жінка померла в 2010 році). У пари народилися четверо дітей. Двоє з них досі живі та піклуються про батька.

Також у Маркеса є п’ятеро онуків і п’ятеро правнуків.

У віці 101 року Еміліо Маркес переніс операцію з імплантації кардіостимулятора.

“Одинадцять років по тому він продовжує демонструвати силу і міцне здоров’я в своєму похилому віці. Хоча він майже втратив слух, він продовжує насолоджуватися життям”, – йдеться в повідомленні Книги рекордів Гіннеса.

Чоловік розповів представникам Книги рекордів, що для того, аби жити щасливо, “потрібно мати достаток любові і жити без гніву”.

“Мій батько виховував мене з любов’ю, люблячи всіх. Він завжди казав мені і моїм братам, і сестрам робити добро, ділитися всім з іншими”, – зазначив Маркес.

Донедавна найстарішим у світі чоловіком був Думітру Коменеску з Румунії. Він помер 27 червня 2020 року у віці 111 років 219 днів.

Найстарішим чоловіком в історії, вік якого був офіційно підтверджений, є японець Кімура Дзіроемон (помер 12 червня 2013 року). Він досяг віку 116 років, 54 днів.