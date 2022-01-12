Народна художниця України створила понад 800 картин у жанрі "наївного мистецтва". Її творчістю захоплювалися такі світові метри образотворчого мистецтва, як Пабло Пікассо і Марк Шагал.

Про це повідомляють #Букви.

Художниця народилася 12 січня 1909 року у селі Болотня, що на Київщині, в родині теслі та майстрині-вишивальниці. У дитинстві вона перехворіла на поліомієліт. Хвороба погіршила фізичне здоров’я Марії, але не вплинула на бажання творити прекрасне. Вона чудово вишивала, але найбільше любила малювати.

Марія Примаченко вчилася живопису у Центральній експериментальній майстерні при Київському музеї українського мистецтва.

Вже тоді її талант був належно оцінено: 1936 року на I Республіканській виставці народної творчості картинам Марії Примаченко віддали цілий зал.

Відтоді її твори з успіхом експонувалися у Парижі, Варшаві, Софії, Монреалі, Празі. У 1937 році на міжнародній виставці у Парижі художниця отримала золоту медаль.

За визначенням критиків, “наївний” стиль Марії Примаченко, сягає найдавнішого мистецтва: про це свідчать “двочастинні” зображення звірів, образи фантастичних чудовиськ і птахів, язичницькі, космічні мотиви тощо. Вважається, що саме природа надихала її на творчість, була джерелом нових ідей.

Мистецтвознавці стверджують, що художниця об’єднала малюнок і живопис. За типологією роботи Марії Примаченко діляться на сюжетні, знакові та ритміко-орнаментальні.

Головною в її творчості є тема боротьби добра і зла. Наприклад, добрі птахи та звірі написані яскравими фарбами, злі — темними, приглушеними. Добро і зло постійно взаємодіють, але добро завжди перемагає.

У 1966 році Марії Приймаченко за цикл “Людям на радість” стала лауреата Державної премії України ім. Т.Г.Шевченка.

Наприкінці 1960-х та у 1970-ті роки у видавництві “Веселка” вийшло 5 книг з ілюстраціями Марії Примаченко. Ще одна — наприкінці 1980-х.

Ще до початку Другої світової війни Марія Примаченко вийшла заміж військового Василя Маринчука. У них народився син Федір, який теж став художником.

Нині 650 її робіт зберігаються у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва у Києві. За рішенням ЮНЕСКО, 2009 рік був визнаний роком Марії Примаченко.

Померла художниця 18 серпня 1997 року, її поховали у рідному селі.