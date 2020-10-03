В цей день, 114 років тому, було затверджено сигнал лиха, відомий нам як SOS.

#Букви зібрали інформацію про те, що означає SOS, а також – як і де з’явився цей сигнал.

Сигнал SOS подають в разі аварійної ситуації, коли є пряма загроза життю, необхідна негайна допомога.

Це міжнародний сигнал лиха в радіотелеграфному зв’язку. Для його передачі використовують “азбуку Морзе”. Сигналом є послідовність “три крапки – три тире – три крапки”, переданий без будь-яких міжбуквенних інтервалів.

Літерне поєднання SOS – довільно вибране з декількох можливих буквених або буквено-числових послідовностей.

Є чимало “значень” SOS, але всі вони невірні. Наприклад: Save Our Souls/Save Our Spirits (врятуйте наші душі), Save Our Ship (врятуйте наш корабель), Swim Or Sink (пливіть або потонемо), Stop Other Signals (припиніть інші сигнали), або ж “Врятуйте Від Смерті” , “Сигнал Особливої Терміновості”.

У голосовому зв’язку сигнал SOS не застосовується, сигналом лиха служить слово Mayday.

Як з’явився сигнал SOS

Після винаходу радіо і появи на суднах радіозв’язку, з’явилася необхідність в стандартизації комунікацій. У 1903 в Берліні відбулася Перша міжнародна радіотелеграфна конференція. Тоді була перша спроба затвердити єдиний сигнал про лихо, який можна було б передати за допомогою “абетки Морзе”.

Через три роки, в 1906 році, відбулася друга Міжнародна радіотелеграфна конференція. Представники 29 країн знову намагалися придумати єдиний сигнал для передачі повідомлення про лихо. В результаті, їм вдалося затвердити сигнал SOS, після введення якого скасовувалися всі інші сигнали лиха приватних фірм.

SOS: перше використання

Існує легенда про те, що вперше в історії сигнал SOS було подано з “Титаніка” в ніч на 15 квітня 1912 року, о 00:45. Насправді, це був восьмий випадок, коли судно подавало сигнал SOS.

Є версія, що вперше сигналом SOS скористався пароплав “Славонія”, що налетів на рифи біля Азорських островів 10 червня 1909 р

Також є версія, що перше використання сигналу SOS було 11 серпня 1909 року, коли американський пароплав “Арапаое” втратив хід і задрейфував на шляху з Нью-Йорка в Джексонвілл. Сигнал був прийнятий станцією Об’єднаної компанії бездротового телеграфу (United Wireless Telegraph Company) на острові Хаттерас в Північній Кароліні і перенаправлений в офіси пароплавної компанії.

Сьогодні сигнал SOS – буденність. Його часто використовують не за призначенням. Наприклад, в музиці.

Згадку SOS можна зустріти в піснях Володимира Висоцького (“Врятуйте наші душі”), співачки Rihanna (SOS), групи Abba (SOS), груп Papa Roach (SOS), Stratovarius (SOS), Crystal Ball (SOS), Running Wild (Adrian SOS), Сплін (SOS) і так далі.