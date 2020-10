#Букви зібрали інформацію про те, що означає SOS, а також – як і де з’явився цей сигнал.

Сигнал SOS подають в разі аварійної ситуації, коли є пряма загроза життю, необхідна негайна допомога.

Це міжнародний сигнал лиха в радіотелеграфному зв’язку. Для його передачі використовують “азбуку Морзе”. Сигналом є послідовність “три крапки – три тире – три крапки”, переданий без будь-яких міжбуквенних інтервалів.

Літерне поєднання SOS – довільно вибране з декількох можливих буквених або буквено-числових послідовностей.

Є чимало “значень” SOS, але всі вони невірні. Наприклад: Save Our Souls/Save Our Spirits (врятуйте наші душі), Save Our Ship (врятуйте наш корабель), Swim Or Sink (пливіть або потонемо), Stop Other Signals (припиніть інші сигнали), або ж “Врятуйте Від Смерті” , “Сигнал Особливої Терміновості”.