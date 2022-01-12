Рівно 115 років тому 12 січня в Житомирі народився Сергій Корольов, який пізніше увійшов в історію як конструктор ракетно-космічних систем в Радянському Союзі. Деякий час українець був в’язнем при СРСР, але згодом під його керівництвом запустили перший штучний супутник.

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Видатний вчений навчався в Одесі та Київському політехнічному інституті. Згодом він переїхав до Москви, де став одним з керівників ракетного напрямку Реактивного науково-дослідного інституту.

Сергія Корольова заарештували під часи сталінського “Великого терору” в 1938 році. Його звинуватили в “троцькізмі” та “підриві державної промисловості”. Як результат він провів в таборах на Колимі шість років, де працював у “закритому конструкторському бюро” (так званій “шарашці”) над розробкою бомбардувальників.

Після звільнення у 1944 році він став головним конструктором радянських балістичних ракет. Згодом видатний вчений очолив “Особливе конструкторське бюро”, де займався розробкою ракетоносіїв для польотів у космос.

Завдяки керівництву українця Радянський Союз запустив перший штучний супутник та відправив людину в космос. Помер Сергій Корольов у 1966 році від гострої серцевої недостатності під час оперативного втручання. Його прах поховали у Москві в Кремлівській стіні.