Станом на 22 березня 2022 року від початку вторгнення Російської Федерації в Україну загинуло 117 дітей та понад 155 отримали поранення.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Він звернувся до італійців, нагадавши, що тиждень тому виступав зі зверненням до мітингу у Флоренції та ще в десятках європейських міст, і просив усіх європейців запамʼятати число 79.

Стільки дітей було вбито в Україні на той момент. Тепер – 117. Ще 38 дітей за цей проміжок часу.

“Така ціна зволікання. Зволікання із тиском на Росію, щоб вона припинила цю жорстоку війну”, – зазначив Зеленський.

Своєю чергою, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова додала, що понад 155 дітей постраждало.

Наразі важко встановити фактичну кількість загиблих і поранених дітей через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

Також відомо, що 19 березня російські окупаційні війська незаконно вивезли на територію Російської Федерації 2389 дітей, які перебували у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.