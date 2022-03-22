Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Він звернувся до італійців, нагадавши, що тиждень тому виступав зі зверненням до мітингу у Флоренції та ще в десятках європейських міст, і просив усіх європейців запамʼятати число 79.
Стільки дітей було вбито в Україні на той момент. Тепер – 117. Ще 38 дітей за цей проміжок часу.
“Така ціна зволікання. Зволікання із тиском на Росію, щоб вона припинила цю жорстоку війну”, – зазначив Зеленський.
Своєю чергою, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова додала, що понад 155 дітей постраждало.
Наразі важко встановити фактичну кількість загиблих і поранених дітей через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.
Також відомо, що 19 березня російські окупаційні війська незаконно вивезли на територію Російської Федерації 2389 дітей, які перебували у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.
- Сьогодні сторони узгодили гуманітарні коридори для евакуації людей і доставлення гуманітарних вантажів, медикаментів та їжі.
- Варто зазначити, що окупанти планують залучати неповнолітніх у війні проти України. Відповідний документ з’явився у розпорядженні українських розвідників.
- Раніше ворог скинув авіабомбу на школу мистецтв №12 у Маріуполі, де переховувались жінки, діти та люди похилого віку. Кількість постраждалих встановлюється.