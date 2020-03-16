Про це йшла мова в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 16 березня, Президент України Володимир Зеленський зібрав олігархів та великих бізнесменів в Офісі президента.
За словами Зеленського, на нараді обговорювалися питання допомоги з боку великого бізнесу в проведенні заходів з протидії поширенню в Україні COVID-19. Зокрема — про закупівлю автомобілів швидкої допомоги.
“Я вам скажу… Чесно кажучи… З приводу допомоги, вирішення структурних проблем. З приводу “швидких”. Нам зараз потрібно терміново 500 “швидких”, це та кількість, якої не вистачає нашим лікарням”, — сказав він.
Також Зеленський повідомив, що в ході зустрічі була досягнута домовленість про формування спеціального фонду з коштів олігархів.
“Далі. Ми говорили про окремі кошти. Чесно скажу вам — я розмовляв з ними дуже відверто. Я сказав їм: “Ця країна вас годувала довгий час, прийшов час вам допомогти країні”. Ми робимо окремий фонд, нам знадобиться на ліки, безліч лікарських засобів, близько 12-13 млрд гривень. Нам потрібна їхня допомога“, — додав президент.
Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. Так, кількість хворих в Україні зросла до 7.
Мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавируса. Рішення про введення посиленого карантину ухвалила місцева влада Вінниці, Одеси, Львова, Закарпаття. У Чернівецькій області — надзвичайний стан.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавируса в світі.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.