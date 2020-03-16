Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять фонд для боротьби з коронавірусом з коштів олігархів та представників великого бізнесу.

Про це йшла мова в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 16 березня, Президент України Володимир Зеленський зібрав олігархів та великих бізнесменів в Офісі президента.

За словами Зеленського, на нараді обговорювалися питання допомоги з боку великого бізнесу в проведенні заходів з протидії поширенню в Україні COVID-19. Зокрема — про закупівлю автомобілів швидкої допомоги.

“Я вам скажу… Чесно кажучи… З приводу допомоги, вирішення структурних проблем. З приводу “швидких”. Нам зараз потрібно терміново 500 “швидких”, це та кількість, якої не вистачає нашим лікарням”, — сказав він.

Також Зеленський повідомив, що в ході зустрічі була досягнута домовленість про формування спеціального фонду з коштів олігархів.

“Далі. Ми говорили про окремі кошти. Чесно скажу вам — я розмовляв з ними дуже відверто. Я сказав їм: “Ця країна вас годувала довгий час, прийшов час вам допомогти країні”. Ми робимо окремий фонд, нам знадобиться на ліки, безліч лікарських засобів, близько 12-13 млрд гривень. Нам потрібна їхня допомога“, — додав президент.

<noscript><iframe title="Президент Зеленский. Украина и коронавирус | Свобода слова - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ от 16.03.2020" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/eQO602KSQog?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

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Мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавируса. Рішення про введення посиленого карантину ухвалила місцева влада Вінниці, Одеси, Львова, Закарпаття. У Чернівецькій області — надзвичайний стан.