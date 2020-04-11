У неділю, 12 квітня, православні християни будуть згадувати про в'їзд Ісуса в Єрусалим. Це свято відоме, як Вербна неділя.

#Букви зібрали цікаві факти про історію та традиції свята.

Вербна неділя відзначається на тиждень раніше, ніж Великдень. Цього року вона припадає на 12 квітня. З цього дня віруючі починають готуватися до Страсного тижня і безпосередньо до свята Пасхи.

Цей день варто провести в колі близьких. Прийнято освячувати гілочки верби, які слід зірвати рано вранці, до сходу сонця. Освячені гілочки ставлять в будинку біля ікон і зберігають протягом року.

Історія Вербної неділі

У чотирьох Євангеліях описано подію, яка символізувала царювання Ісуса Христа. Збираючись йти в Єрусалим, він наказав своїм учням знайти для нього ослицю, вказавши на її точне місце знаходження. Коли Христос наближався до входу в місто, місцеві жителі зустрічали його, як вельможу. Перед ним стелили одяг і пальмові листя.

“Осанна, Сину Давидовому”, – вигукували оточуючі.

Такими словами вони звеличували його, прославляючи ім’я Христа.

Євреї вірили, що Ісус Христос – пророк, який позбавить їх від влади римлян, очолить могутнє ізраїльське царство і відновить величний храм Соломона, зруйнований сотні років тому.

Традиції свята

Оскільки в Україні немає пальмового листя, прийнято використовувати гілки верби.

Українці вибрали для себе вербу, пагони якої розпускаються одними з перших і починають цвісти і зеленіти до цього дня.

Гілки освячують у церкві. Після цього прийнято шмагати цими гілками хворих і дітей. При цьому потрібно примовляти: “Не я б’ю – верба б’є, за тиждень – Великдень, уже недалечко червоне яєчко!”. Вважається, що після цього ритуалу людина буде здоровішою.

Після того як свято пройшло, вербу не викидають, а зберігають вдома протягом року. На думку віруючих, верба охороняє житло від різних негараздів, хвороб і печалей.

Прикмети на Вербну неділю

Якщо в цей день посадити кімнатну рослина, воно принесе гроші господарю.

Якщо освячена верба проросте на городі – дівчина вийде заміж, а хлопець одружиться.

Виганяти худобу на пасовище варто саме освяченою вербою, “щоб нечисть не чіплялася до тварин”.

Якщо в цей день дме вітер – літо буде холодним.

У Вербну неділю вдарив мороз – рік принесе багато пшениці.

Якщо у Вербну неділю тепло і сухо – влітку буде великий врожай фруктів.

Що не можна робити в Вербну неділю

У цей день заборонена фізична праця, не можна прибирати, шити, готувати.

У цей день не можна сваритися і відмовляти в проханнях.

Оскільки триває Великий піст, не можна їсти продукти тваринного походження (крім риби).

У Вербну неділю варто відмовитися від активних розваг, походів в розважальні заклади і вживання алкоголю. Дозволяється випити трохи вина.

Не можна розчісувати волосся. Напередодні свята потрібно розчесати волосся і кілька волосинок опустити в воду, щоб позбутися від головних болів. На свято цією водою полити водою вербу і сказати: “Вода, лийся на землю разом з головним болем”.

Після Вербної неділі починається Страсний тиждень, який триватиме до Великодня, 19 квітня.