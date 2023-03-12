12 березня відзначається Всесвітній день боротьби з кіберцензурою, Міжнародний день шкільного харчування, День організації домашнього офісу та Всесвітній день ананаса. За православним календарем вшановують пам'ять святого Прокопія Декаполіта.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день боротьби з кіберцензурою. Ініціаторами створення свята виступила “Міжнародна амністія” разом з організацією “Репортер без кордонів” у 2008 році. Метою свята є заохочення людства до розвитку свободи слова та рівних можливостей в інтернеті. До 12 березня організовують різноманітні тематичні розмови з IT-спеціалістами, операції свободи для розблокування доступу сайтів тощо.

Міжнародний день шкільного харчування. Цього дня зазвичай піднімають важливі питання щодо харчування у закладах освіти, адже наші діти повинні їсти натуральні і корисні продукти для того, щоб рости здоровими і добре вчитися.

День організації домашнього офісу. Останнім часом це свято набуло особливої актуальності, адже домашній офіс став звичним явищем. Дуже важливо його правильно і зручно облаштувати. За словами спеціалістів, потрібно обирати світле місце, тому стіл краще поставити біля вікна. Не менш важливим є і крісло — воно повинно бути комфортним, регулюватися. Психологи радять вибирати певні кольори для організації домашнього офісу. Помаранчевий і жовтий найкраще впливають на наші емоції, а ось синій — на розумову діяльність. Віддавайте перевагу насиченим відтінкам і намагайтеся уникати білого кольору.

Всесвітній день ананаса. Свято було створене 1970 року фахівцями-селекціонерами, які займаються виведенням нових сортів плоду, на честь винайдення нового сорту під назвою “Den Monte Cold”. Цей сорт екстрасолодкий і відрізняється незвичайним смаком і вишуканим м’якушем золотистого кольору. В ньому в кілька разів більше вітаміну С, ніж в звичайних ананасах. Перший день ананаса відсвяткували на Гаваях, які вважаються батьківщиною фрукта. До Європи ананаси почали завозили в XV столітті, відразу ж після першої експедиції Христофора Колумба.

У різних країнах цього світу відзначають:

Маврикій – День незалежності

Тайвань – День дерев

США – День висаджування квітів

Цього дня у світі:

1229 — закінчення VI хрестового походу: згідно з мирним договором між султаном Єгипту аль-Камілем і імператором Священної Римської імперії Фрідріхом II Гогенштауфеном, Єрусалим, Назарет та Вифлеєм передано хрестоносцям в обмін на мир.

1241 — монгольські війська на чолі з ханом Субедеєм штурмом оволоділи укріпленим Верецьким перевалом в Карпатах.

1365 — герцог Рудольф IV заснував Віденський університет.

1496 — євреїв вигнано зі Сирії.

1622 — Католицька церква канонізувала засновників Ордену єзуїтів, Ігнатія Лойолу та Франциска Ксав’єра.

1633 — польський король Владислав IV затвердив Петра Могилу митрополитом Київським і всієї Русі.

1812 — у Каракасі стався землетрус, який знищив місто та забрав життя 20 тисяч осіб.

1910 — футбольна збірна Англії розгромила команду Франції з рахунком 20:0. Нападник Дей забив 11 голів.

1913 — Канберра стала столицею Австралії.

1917 — у Петербурзі відбулася 20-тисячна українська маніфестація під національними прапорами.

1928 — під час пленуму ЦК КП(б)У Лазар Каганович оголосив наркома освіти Олександра Шумського лідером українського буржуазного націоналізму.

1930 — Магатма Ґанді з прихильниками виступили в Соляний похід, демонстративно та ненасильницьки порушуючи колоніальну соляну монополію Раджу.

1938 — війська Гітлера перетнули німецько-австрійський кордон; оголошено “аншлюс” обох держав.

1940 — закінчилася радянсько-фінська війна. Фінляндія втратила Карельський перешийок, СРСР не вдалося зробити Фінляндію радянською республікою.

1947 — президент США Гаррі Трумен висунув зовнішньополітичну програму (“Доктрина Трумена”), згідно з якою Америка готова надавати допомогу усім “вільним народам” проти загрози комунізму; Туреччина та Греція отримували термінову допомогу.

1965 — в УРСР студенти Київського університету імені Тараса Шевченка написали заяву до керівництва університету та Міністерства освіти з вимогою відновити на роботі шанованого ними викладача факультету журналістики Матвія Шестопала, якого звинуватили в українському буржуазному націоналізмі.

1968 — Маврикій здобув незалежність.

1989 — Тім Бернерс-Лі запропонував глобальний гіпертекстовий проєкт, нині відомий як Всесвітнє павутиння.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Кубою.

1994 — перші 32 жінки ординовані у священики Церкви Англії у Бристольському соборі.

1999 — Чехія, Польща та Угорщина вступили до НАТО.

2000 — Папа Римський Іван Павло ІІ привселюдно вибачився за гріхи Католицької Церкви перед людством.

2003 — ВООЗ випустила глобальне оповіщення про спалах коронавірусу SARS-CoV.

Яке сьогодні церковне свято:

12 березня відзначається день пам’яті святого Прокопія Декаполіта. Він був палестинським монахом VIII століття, борцем з іконоборством, святим та сповідником. Народився в місті Селевкія (нині у Йордані) в тій частині Палестини, яка в той час називалася Декаполісом. З юних років обрав чернечий спосіб життя, а тому присвятив себе духовному очищенню.

Був монахом у Константинополі, де мужньо виступив опонентом боротьби проти вшанування ікон, що була розпочата візантійським імператором Левом III. В своїх навчаннях Прокопій доводив, що вшанування ікон це не ідолопоклонство. Святий цим накликав на себе гнів імператора і був підданий жорстоким тортурам. Спочатку його побили залізними прутами, а потім кинули до в’язниці. Всі муки він терпеливо зносив разом з Василієм Визнавцем.

Коли 741 року помер імператор, Прокопій вийшов на волю і зміг провести решту свого життя у монастирі. В глибокій старості відійшов він до Господа.

Прикмети:

На вербі набрякли бруньки – буде хороший урожай.

Розпустилися верхівки верби — будуть хороші посіви.

Вилізли проліски — пора починати польові роботи.

Граки летять на гнізда — буде тепла весна.

Традиції:

12 березня в народі намагалися вийти на риболовлю, тому що вірили, що вона закінчиться вдало. Цього дня йшли також і до церкви, щоб пом’янути покійних, а потім відвідували їхні могили. В народі день називали “Прокоп” або “Дорогоруйнівник”.

Іменини:

Прокіп, Тит, Степан, Макар, Яків, Юліан, Маркіян, Тимофій, Фалалій.