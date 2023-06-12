12 червня Міжнародний день дубляжу, Всесвітній день боротьби з дитячою працею, Міжнародний день фалафеля, День супермена; в Україні - День працівників фондового ринку. За церковним календарем вшановують пам’ять преподобного Ісаакія.

Джерело: #Букви.

Міжнародний день дубляжу. Це свято, яке було створене для вшанування всіх митців, акторів та навіть глядачів, а ще тих, хто залишається за лаштунками. Великі команди дубляжу допомагають глядачам з різних куточків світу отримати доступ до міжнародного контенту завдяки перекладу. Дубляжем називають етап постпродакшну, який використовують у відео, відеоіграх, фільмах, коли змінюють оригінальний голос на додаткові записи з перекладом на мову глядача.

Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Створили цю важливу подію за ініціативи Міжнародної організації праці, яка висунула пропозицію ще 1997 року. Офіційно дата відома від 2002 року і проводиться під егідою ООН. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб звернути увагу людства на проблему, сприяти поширенню ідеї безпечної трудової діяльності та викорінення праці дітей.

День супермена. Саме цього дня 1933 року художником Джо Шустером та сценаристом Джері Сігелом був створений цей персонаж коміксів. Головні здібності, якими може похизуватися супермен, це: витривалість, швидкість, зір, надлюдська сила, нюх, слух, гарні розумові дані, можливість здійснювати польоти.

Міжнародний день фалафеля. Фалафель — смажені у фритюрі кульки з бобових (найчастіше з нуту), які зверху додатково посипають прянощами. Виникла страва на Близькому Сході, а зараз вона є основним символом Ізраїлю.

День працівників фондового ринку. Досить молоде професійне свято, яке було вперше проведене 2008 року. Фондовий ринок — поняття, яке означає сукупність механізмів та дій, завдяки котрим відбувається торгівля цінними паперами. В Україні фондовий ринок почав функціонувати в 90-х роках минулого століття.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Бразилія – День закоханих.

Фінляндія – День Гельсінкі.

Гаїті – День захисту дітей.

Перу – День комп’ютерників.

Філіппіни – День незалежності.

Парагвай – День миру.

Туркменістан – День науки.

США – День любові.

Цього дня у світі:

1665 — Королівство Англія встановило своє правління у нідерландському поселенні Новий Амстердам, яке було перейменоване на Нью-Йорк.

1815 — унаслідок інтриг банкіра Натана Ротшильда лондонська газета “Морнінґ Кронікл” повідомила про перемогу Наполеона при Ватерлоо за кілька днів до битви (Ротшильд, зігравши на паніці, скуповував акції).

1824 — у Парижі вийшла перша і єдина наукова робота 28-річного французького військового інженера і фізика Саді Карно “Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати цю силу”.

1848 — у Празі закінчився Слов’янський з’їзд.

1849 — Л. П. Гаслет запатентував протигаз.

1864 — ерцгерцог Максиміліан, брат найяснішого цісаря Франца Йосифа I прибув до Мексики, де став імператором.

1898 — у ході Іспансько-американської війни, повстанці під проводом 29-літнього Еміліо Агінальдо проголосили незалежність Філіппін після 300-літнього іспанського панування.

1920 — офіційне відкриття Панамського каналу (перше судно пройшло через канал в серпні 1914 року).

1923 — Гаррі Гудіні вперше публічно продемонстрував трюк, звільнивши себе із гамівної сорочки, висячи над землею на висоті 40 футів (≈ 12 метрів).

1929 — завершилися випробування першого багатомісного пасажирського літака “АНТ-9” конструкції Туполєва.

1929 — у Москві відкрили Всесоюзний з’їзд безбожників.

1931 — гангстер Аль Капоне і 68 його соратників були засуджені за порушення “сухого” закону.

1935 — Парагвай і Болівія підписали перемир’я, яке закінчило війну за Чако.

1935 — на студії “Brunswick Records” 17-літня Елла Фіцджеральд записала свій перший сингл з піснями “Love and Kisses” і “I’ll Chase the Blues Away”.

1937 — у ході сталінського терору оголошено вирок і розстріляно вісім вищих військових керівників СРСР (Тухачевського, Примакова, Якіра, Уборевича, Ейдемана та ін.), звинуваченим в участі у “військово-фашистській змові в Червоній Армії”.

1946 — останній король Італії Умберто II зрікся престолу.

1963 — у Нью-Йорку відбулась прем’єра фільму “Клеопатра” з Елізабет Тейлор та Річардом Бартоном у головних ролях.

1964 — Рада міністрів УРСР заснувала 4 наукові премії імені учених України: М.Крилова — з математики, Є.Патона — з техніки, Л.Писаржевського — з хімії, В.Юр’єва — з біології.

1964 — Нельсон Мандела засуджений на довічне ув’язнення.

1965 — Королева Великої Британії оголосила, що учасники “The Beatles” будуть нагороджені Медаллю Британської імперії.

1966 — у Києві почалась експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича.

1975 — Верховний суд Індії визнав прем’єр-міністра Індіру Ганді винною у корупції та фальсифікації результатів виборів 1971 року і заборонив їй на 6 років займатись політичною діяльністю. У відповідь на рішення суду Ганді оголосила в країні надзвичайний стан і санкціонувала масові арешти політичних опонентів.

1975 — створений Державний історико-архітектурний заповідник у Львові.

1981 — у Детройті 31-річний Ларрі Голмс захистив титул чемпіона світу з боксу серед боксерів-суперваговиків, вигравши технічним нокаутом (три нокаути підряд) у Леона Спінкса.

1987 — під час візиту до Західного Берліна президент США Рональд Рейган закликав радянського лідера Михайла Горбачова розвалити “берлінську стіну”.

1990 — в СРСР заборонили цензуру.

1991 — за підсумками референдуму серед мешканців Ленінграда місту повернули початкову назву — Санкт-Петербург.

1994 — Австрія референдумом ухвалила рішення про вступ до Європейського Союзу.

1999 — у Приштину (столицю Косово) ввійшли миротворчі загони НАТО під командуванням британського генерала Майкла Джексона. В аеропорту “Слатина” у них виникла сутичка з 200 російськими десантниками, які самовільно зайняли його, здійснивши перехід із Болгарії.

Яке сьогодні церковне свято:

12 червня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Ісаакія. Жив він у IV столітті, коли імператором був Валент, який шанував аріанське вчення, тому влаштовував гоніння за християнами. Сам Ісаакій жив в пустелі, однак коли почув, що християнські церкви перетворюють на стайні, а християни, які не згідні з цим, страждають, то відразу приїхав до Константинополя.

Ісаакій, не боячись наслідків, проповідував християнство, навіть пішов до імператора, щоб його переконати. Однак Валент не почув преподобного і відправився на війну з готами, під час якої й загинув. Після цього в околицях Константинополя влаштували обитель імені Ісаакія, а сам він помер в глибокій старості.

Прикмети:

Липа і черемха активно цвітуть — буде довге і спекотне літо.

Дощить на великий урожай грибів восени.

Пишні квіти на шипшині — буде морозна і сувора зима.

Мляві бджоли на те, що спека затримається.

Павуки плетуть павутину до зміни погоди найближчими днями.

Традиції:

У народі 12 червня називали Ісаакієм Змієвиком. Наші предки вірили, що в цей день змії збираються на “зміїне весілля”. Тому намагалися не вбивати змій, тому що вони потім могли мститися тому, хто заподіяв їм шкоду.

Вірили також, якщо цього дня вкусить змія, то людину вже ніхто не врятує.

Іменини сьогодні святкують:

Ісаак, Василь.