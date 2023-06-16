Джерело: Twitter міноборони Великої Британії
Фахівці зауважили, що Горячов був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії РФ.
“Оскільки призначений командир 35-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Олександр Санчик, як повідомляється, заповнює прогалину у вищому штабі, існує реалістична можливість того, що Горячов був виконуючим обов’язки командувача армією на момент смерті”, – додали у розвідці.
Горячов – перший російський генерал, якого підтверджено вбили в Україні з початку 2023 року.
“Це продовжує воєнний рекорд, який був водночас складним і суперечливим для 35-ї загальновійськової армії: у березні 2022 року елементи армії були присутні під час різанини мирних жителів у Бучі, а в червні 2022 року війська були в основному знищені під Ізюмом”, – резюмували британські розвідники.
- Російські та українські сили повідомляють про інтенсивні бої у Донецькій та Запорізькій областях. Звіти від російських офіційних осіб зазначають, що українські війська досягли успіху на деяких ділянках фронту.