За даними британських розвідників, російський генерал-майор Сергій Горячов майже напевно загинув під час удару по командному пункту приблизно 12 червня 2023 року на півдні України.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Фахівці зауважили, що Горячов був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії РФ.

“Оскільки призначений командир 35-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Олександр Санчик, як повідомляється, заповнює прогалину у вищому штабі, існує реалістична можливість того, що Горячов був виконуючим обов’язки командувача армією на момент смерті”, – додали у розвідці.

Горячов – перший російський генерал, якого підтверджено вбили в Україні з початку 2023 року.

“Це продовжує воєнний рекорд, який був водночас складним і суперечливим для 35-ї загальновійськової армії: у березні 2022 року елементи армії були присутні під час різанини мирних жителів у Бучі, а в червні 2022 року війська були в основному знищені під Ізюмом”, – резюмували британські розвідники.