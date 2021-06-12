Сьогодні, 12 червня, відзначається Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День Супермена, День червоної троянди та Міжнародний день фалафель.

Про це розповідають #Букви.

Також сьогодні відзначається:

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

День працівника фондового ринку України

День мебляра в Україні

День Незалежності Філіппін

День закоханих у Бразилії

Цей день в історії:

У 1999 році до Приштини (столицю Косово) увійшли миротворчі загони НАТО під командуванням британського генерала Майкла Джексона. В аеропорту “Слатіна” у них сталася сутичка з 200 російськими десантниками, які самовільно зайняли його, здійснивши перехід з Болгарії.

У 1994 році Австрія референдумом ухвалила рішення про вступ до Європейського Союзу.

У 1990 році в СРСР заборонили цензуру.

У 1987 році під час візиту до Західного Берліна президент США Рональд Рейган закликав радянського лідера Михайла Горбачова розвалити “берлінську стіну”.

У 1966 році в Києві почалася експлуатація першого в світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича.

У 1964 році Нельсон Мандела був засуджений до довічного ув’язнення.

У 1946 році останній король Італії Умберто II зрікся престолу.

У 1938 році в Третьому Рейху почався “тиждень циганської чистки”. У містах Третього Рейху арештовувалися чоловіки циганської, єврейської національностей і відсилалися до концтаборів для роботи.

У 1935 році Парагвай і Болівія підписали перемир’я, яке закінчило війну за Чако.

У 1931 році гангстер Аль Капоне і 68 його соратників були засуджені за порушення “сухого” закону.

У 1923 році Гаррі Гудіні вперше публічно продемонстрував трюк, звільнивши себе із гамівної сорочки, висячи над землею на висоті 12 метрів.

У 1920 році вибивши поляків, Київ захопили частини Червоної армії.

У 1920 році офіційне відкриття Панамського каналу. Перше судно пройшло через канал у серпні 1914 року.

У 1898 році в ході Іспано-американської війни, повстанці під керівництвом 29-річного Еміліо Агинальдо проголосили незалежність Філіппін після 300-річного іспанського панування.

У 1849 році Льюїсом Ф. Хаслет з Луїсвілля, штат Кентуккі, запатентований протигаз. Патент США № 6,529. Пристрій називався “Інгалятор або захисник легких”. Він очищав повітря від пилу.

У 1839 році в США зіграний перший офіційний бейсбольний матч.

У 1815 році внаслідок інтриг банкіра Натана Ротшильда лондонська газета “Морнінг Кроникл” повідомила про перемогу Наполеона при Ватерлоо за кілька днів до битви (Ротшильд, зігравши на паніці, скупив акції).

У 1668 році в шведському місті Лунд заснували університет – один з найстаріших навчальних закладів в Європі.

У 1665 році королівство Англія встановило своє правління в нідерландському поселенні Новий Амстердам, яке було перейменовано в Нью-Йорк.

У суботу, 12 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Ісаак, Яків, Іларіон, Наталя, Гвідон та Ісай.

Прикмети:

За народним повір’ям, у цей день змії “ходять по лісах станицями” і вбивати їх дуже небезпечно. Кожному зустрічному вони готові за це мстити без милосердя.

На день Ісакія прийнято саджати боби.

Наші пращури 12 червня спостерігали за павуками: якщо павуки посилено працюють у цей день, значить погода буде мінятися.