Про це розповідають #Букви.
Також сьогодні відзначається:
- Всесвітній день боротьби з дитячою працею
- День працівника фондового ринку України
- День мебляра в Україні
- День Незалежності Філіппін
- День закоханих у Бразилії
Цей день в історії:
- У 1999 році до Приштини (столицю Косово) увійшли миротворчі загони НАТО під командуванням британського генерала Майкла Джексона. В аеропорту “Слатіна” у них сталася сутичка з 200 російськими десантниками, які самовільно зайняли його, здійснивши перехід з Болгарії.
- У 1994 році Австрія референдумом ухвалила рішення про вступ до Європейського Союзу.
- У 1990 році в СРСР заборонили цензуру.
- У 1987 році під час візиту до Західного Берліна президент США Рональд Рейган закликав радянського лідера Михайла Горбачова розвалити “берлінську стіну”.
- У 1966 році в Києві почалася експлуатація першого в світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклича.
- У 1964 році Нельсон Мандела був засуджений до довічного ув’язнення.
- У 1946 році останній король Італії Умберто II зрікся престолу.
- У 1938 році в Третьому Рейху почався “тиждень циганської чистки”. У містах Третього Рейху арештовувалися чоловіки циганської, єврейської національностей і відсилалися до концтаборів для роботи.
- У 1935 році Парагвай і Болівія підписали перемир’я, яке закінчило війну за Чако.
- У 1931 році гангстер Аль Капоне і 68 його соратників були засуджені за порушення “сухого” закону.
- У 1923 році Гаррі Гудіні вперше публічно продемонстрував трюк, звільнивши себе із гамівної сорочки, висячи над землею на висоті 12 метрів.
- У 1920 році вибивши поляків, Київ захопили частини Червоної армії.
- У 1920 році офіційне відкриття Панамського каналу. Перше судно пройшло через канал у серпні 1914 року.
- У 1898 році в ході Іспано-американської війни, повстанці під керівництвом 29-річного Еміліо Агинальдо проголосили незалежність Філіппін після 300-річного іспанського панування.
- У 1849 році Льюїсом Ф. Хаслет з Луїсвілля, штат Кентуккі, запатентований протигаз. Патент США № 6,529. Пристрій називався “Інгалятор або захисник легких”. Він очищав повітря від пилу.
- У 1839 році в США зіграний перший офіційний бейсбольний матч.
- У 1815 році внаслідок інтриг банкіра Натана Ротшильда лондонська газета “Морнінг Кроникл” повідомила про перемогу Наполеона при Ватерлоо за кілька днів до битви (Ротшильд, зігравши на паніці, скупив акції).
- У 1668 році в шведському місті Лунд заснували університет – один з найстаріших навчальних закладів в Європі.
- У 1665 році королівство Англія встановило своє правління в нідерландському поселенні Новий Амстердам, яке було перейменовано в Нью-Йорк.
У суботу, 12 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Ісаак, Яків, Іларіон, Наталя, Гвідон та Ісай.
Прикмети:
За народним повір’ям, у цей день змії “ходять по лісах станицями” і вбивати їх дуже небезпечно. Кожному зустрічному вони готові за це мстити без милосердя.
На день Ісакія прийнято саджати боби.
Наші пращури 12 червня спостерігали за павуками: якщо павуки посилено працюють у цей день, значить погода буде мінятися.