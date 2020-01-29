12 лютого Херсон зустріне головна подія вітчизняного ІКТ-ринку - Міжнародний Форум "Навколо ЦОД. Навколо Хмари. Навколо IoT. Навколо IP. Навколо Безпеки. ProAV" (або BIT-2020).

На Форумі ви зможете почути наступні цікаві виступи:

“Резервне копіювання даних та захист від витоку інформації для малого та середнього бізнесу”, Сергій Кадет, менеджер відділу роботи з партнерами та клієнтами, ESET Україна.

“Додаткові рішення ESET для протистояння сучасним кібератакам”, Сергій Кадет, менеджер відділу роботи з партнерами та клієнтами, ESET Україна.

“Перші проекти LoRaWAN в Україні”, Володимир Гук, Business Development Manager.

“INTEL® DATA CENTER BLOCKS для бізнесу та новітні міні-ПК Intel® NUC8”, Сергій Романовський, менеджер по продукції Intel, компанія ASBIS.

“Мобільний ЦОД від Legrand: несуттєвих деталей не буває”, Микола Мадінов, бренд-менеджер з обладнання Legrand, IQ Trading.

“Спеціалізовані рішення Raritan (група Lagrand) для ЦОДів”, Олександр Дідик, бренд-менеджер із систем електроживлення, IQ Trading.

“Рішення для відеоконференцій від Logitech”, Олександр Борсукевич, менеджер з розвитку бізнес напрямку відеоконференцій Logitech в Україні та Молдові, компанія ASBIS.

“Системи звуку на підприємстві”, Антон Єжов, керівник напрямку систем звуку, РОМСАТ.

Також ви зможете напряму поспілкуватися з представниками таких компаній, як АСБІС-Україна, ESET, UCLOUD, IQ Trading та іншими.

Інформація постійно оновлюється і ви можете стежити за нею на сайті заходу.

Протягом всього часу проведення Форуму буде діяти виставка, де відвідувачі зможуть ознайомитися з новітніми розробками, побачити їх втілення в реальних продуктах, живі демонстрації та інсталяції.

Одна з найбільш цінних складових Форуму – це спілкування партнерів та відвідувачів, можливість задати найболючіші питання безпосередньо представникам провідних виробників обладнання та ІТ-рішень, постачальникам та експертам, отримання великої кількості корисних ділових контактів.

А для того, щоб спілкування протікало неформально, в дружній обстановці, відвідувачів BIT-2020 крім ділової частини чекає розіграш цінних призів та нетворкінг.

Увага! Кількість місць обмежена!

Web-сайт: https://kherson-2020.ciseventsgroup.com/?utm_marker=IP20BYK

Адреса: Херсон, готельно-ресторанний комплекс “Панорама”, Придніпровський спуск, 2а.