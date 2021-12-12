Сьогодні, 12 грудня, в Україні відзначається День Сухопутних військ і День благодійності. У світі відзначають Міжнародний день нейтралітету, а Кенія святкує річницю незалежності.

Про це повідомляють #Букви.

Сухопутні війська – найчисленніший рід військ ураїнської армії, складають майже половину. Вони не лише захищають українські кордони від Росії, але також є постійними учасниками миротворчих місій НАТО та ООН.

Сухопутні війська були сформовані у складі ЗСУ на підставі указу тодішнього президента Леоніда Кучми у 1996 році. А указом від 18 жовтня 1997 р. в Україні встановлено свято – День Сухопутних військ, яке відзначається щорічно 12 грудня.

Святкування Міжнародного дня нейтралітету передбачене резолюцією Генасамблеї ООН у 2017 році. В цей день пропонується всім державам-членам і організаціям ООН та інших міжнародних і регіональних організацій, а також неурядовим організаціям проводити освітні заходи для підвищення обізнаності громадськості в області нейтралітету.

День благодійності як окреме свято був встановлений 13 грудня 2007 р. указом тодішнього президента Віктора Ющенка. За даними проєкту DilovaMova, цей день відзначається щорічно в кожну другу неділю грудня.

У цей день:

1674 – в Києво-Печерській друкарні вийшов перший короткий нарис історії України – “Синопсис”.

1901 – італійський винахідник Гульєльмо Марконі провів перший вдалий сеанс трансатлантичного радіозв’язку – сигнали літери “s” азбукою Морзе було передано з Великобританії в Канаду.

1961 – у США запущений на орбіту перший в світі радіоаматорський супутник OSCAR-1.

1996 – президент США Білл Клінтон призначив державним секретарем Мадлен Олбрайт, яка стала першою в історії США жінкою на цій посаді.

Православна церква 12 грудня вшановує пам’ять мученика Парамона Віфінського. Сьогодні за жодних випадків не можна лінуватися.

Існує прикмета, що якщо у цей день багато снігу – наступний рік буде врожайним, а якщо снігу нема – то найближчого тижня можуть бути морози.

Сьогодні іменини у Парамона, Миколи, Сергія, Івана та Дениса.