Про це повідомляють #Букви.
Також 12 грудня відзначаються Міжнародний день загального медичного забезпечення. Швейцарія сьогодні святкує День прапору, а Хорватія — День Військово-повітряних сил.
Пам’ятні дати:
1674 – в Києво-Печерській друкарні вийшов перший короткий нарис історії України – “Синопсис”.
1901 – італійський винахідник Гульєльмо Марконі провів перший вдалий сеанс трансатлантичного радіозв’язку – сигнали літери “s” азбукою Морзе було передано з Великобританії в Канаду.
1961 – у США запущений на орбіту перший у світі радіоаматорський супутник OSCAR-1.
1996 – президент США Білл Клінтон призначив державним секретарем Мадлен Олбрайт, яка стала першою в історії США жінкою на цій посаді.
Яке сьогодні церковне свято:
Православна церква 12 грудня вшановує пам’ять мученика Парамона Віфінського та 370 мучеників, які постраждали за віру у 250 році за часів правління римського імператора Деція.
Прикмети:
- Якщо на Парамона ранок червоний і ясний, то весь грудень буде ясним.
- Існує прикмета, що якщо у цей день багато снігу – наступний рік буде врожайним, а якщо снігу нема – то найближчого тижня можуть бути морози.
- Якщо зранку сніг пішов, то заметіль буде до святого Миколая (19 грудня).
- Якщо до цього дня сніг ще не випав, то зима буде теплою і безсніжною.
Що не можна сьогодні робити:
- Сьогодні в одному приміщенні не можна підмітати підлогу різними віниками.
- Також не можна мітлу використовувати як знаряддя покарання – якщо вдарити нею дитину, то вона перестане рости.
- Вагітним не можна переступати через віник, інакше пологи будуть важкими.
Сьогодні іменини: у Парамона, Миколи, Сергія, Івана та Дениса.
- Нагадаємо, 11 грудня у світі відзначали День гір.