Сьогодні, 12 грудня, в Україні відзначається День Сухопутних військ і День благодійності. У світі відзначають Міжнародний день нейтралітету, а Кенія святкує річницю незалежності.

Про це повідомляють #Букви.

Також 12 грудня відзначаються Міжнародний день загального медичного забезпечення. Швейцарія сьогодні святкує День прапору, а Хорватія — День Військово-повітряних сил.

Пам’ятні дати:

1674 – в Києво-Печерській друкарні вийшов перший короткий нарис історії України – “Синопсис”.

1901 – італійський винахідник Гульєльмо Марконі провів перший вдалий сеанс трансатлантичного радіозв’язку – сигнали літери “s” азбукою Морзе було передано з Великобританії в Канаду.

1961 – у США запущений на орбіту перший у світі радіоаматорський супутник OSCAR-1.

1996 – президент США Білл Клінтон призначив державним секретарем Мадлен Олбрайт, яка стала першою в історії США жінкою на цій посаді.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква 12 грудня вшановує пам’ять мученика Парамона Віфінського та 370 мучеників, які постраждали за віру у 250 році за часів правління римського імператора Деція.

Прикмети:

Якщо на Парамона ранок червоний і ясний, то весь грудень буде ясним.

Існує прикмета, що якщо у цей день багато снігу – наступний рік буде врожайним, а якщо снігу нема – то найближчого тижня можуть бути морози.

Якщо зранку сніг пішов, то заметіль буде до святого Миколая (19 грудня).

Якщо до цього дня сніг ще не випав, то зима буде теплою і безсніжною.

Що не можна сьогодні робити:

Сьогодні в одному приміщенні не можна підмітати підлогу різними віниками.

Також не можна мітлу використовувати як знаряддя покарання – якщо вдарити нею дитину, то вона перестане рости.

Вагітним не можна переступати через віник, інакше пологи будуть важкими.

Сьогодні іменини: у Парамона, Миколи, Сергія, Івана та Дениса.