Про це інформують #Букви.
Сучасні Сухопутні війська ЗСУ складаються з механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, ТРО, армійської авіації, частин і підрозділів протиповітряної оборони, спеціальних військ, частин і установ, технічного й тилового забезпечення тощо.
З 2014 року і особливо зараз, в умовах широкомасштабної російсько-української війни, вклад Сухопутних військ у нашу незалежність переоцінити неможливо. Сухопутні війська відіграють вирішальну роль у виконанні завдань операції Об’єднаних сил щодо забезпечення територіальної цілісності та недоторканності кордонів держави.
Сухопутні війська були сформовані у складі ЗСУ на підставі указу тодішнього президента Леоніда Кучми у 1996 році. А указом від 18 жовтня 1997 р. в Україні встановлено свято – День Сухопутних військ, яке відзначається щорічно 12 грудня.
- Щорічно 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. Саме цього дня, 1991 року, депутати Верховної Ради ухвалили закон “Про Збройні сили України”.
- Президент України Володимир Зеленський привітав з Днем ЗСУ українських воїнів і їх батьків.