Про це інформують #Букви.

Сучасні Сухопутні війська ЗСУ складаються з механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, ТРО, армійської авіації, частин і підрозділів протиповітряної оборони, спеціальних військ, частин і установ, технічного й тилового забезпечення тощо.

З 2014 року і особливо зараз, в умовах широкомасштабної російсько-української війни, вклад Сухопутних військ у нашу незалежність переоцінити неможливо. Сухопутні війська відіграють вирішальну роль у виконанні завдань операції Об’єднаних сил щодо забезпечення територіальної цілісності та недоторканності кордонів держави.

Сухопутні війська були сформовані у складі ЗСУ на підставі указу тодішнього президента Леоніда Кучми у 1996 році. А указом від 18 жовтня 1997 р. в Україні встановлено свято – День Сухопутних військ, яке відзначається щорічно 12 грудня.