У п'ятницю, 12 червня, в Україні відзначають День працівника фондового ринку, а в світі - День боротьби з дитячою працею.

#Букви розповідають про цікаві факти, пов’язані з подіями цього дня.

В цей день в Бразилії відзначають День закоханих, в Парагваї – День миру, в Туркменії – День науки, а у Фінляндії – День Гельсінкі. Також в цей день відзначають кілька національних державних свят. Зокрема, це День Росії, а також День незалежності на Філіппінах.

Всесвітній день боротьби з дитячою працею (World Day Against Child Labour)

Цей день було засновано Міжнародною організацією праці (МОП), після конференції по боротьбі з найгіршими формами дитячої праці в 2002 році. Мета такого дня – привернути увагу і показати, що цю проблему необхідно ліквідувати.

Ідея ввести в календар нову дату виникла після конференції по боротьбі з найгіршими формами дитячої праці та міжнародної конференції з питань дитячої праці, що пройшли в Амстердамі і Осло в 1997 році.

Щороку 12 червня уряди, організації роботодавців і працівників, представники громадянського суспільства, а також мільйони людей по всьому світу об’єднують свої зусилля по боротьбі з дитячою працею.

Згідно з останніми даними, число працюючих дітей у світі, у віці від 5 до 17 років, становить 218 мільйонів, причому 152 мільйони є жертвами сучасного рабства, а 73 мільйони з них зайняті небезпечною працею.

Щорічно Всесвітній день боротьби з дитячою працею присвячено певній темі. Він проходив під гаслами: “Увага! Діти на небезпечних роботах! Викорінимо дитячу працю!”, “За права людини і соціальну справедливість! Викорінимо дитячу працю!”, “Ні праці дітей – домашніх працівників!”, “Розширити соціальний захист, боротися з дитячою працею!”, “НІ – дитячій праці, ТАК – якісній освіті”, “Безпека і здоров’я нового покоління”, “Діти повинні мріяти, а не працювати в полі”.

День працівника фондового ринку в Україні

Свято було започатковано у 2008 році указом №202/2008 президента Віктора Ющенка. У документі значиться, що дата вводиться, “враховуючи значний внесок працівників фондового ринку в прискорення економічних реформ і створення реальної ринкової економіки, роль фондового ринку в процесі залучення інвестицій в економіку України, поліпшення інвестиційного клімату”.

У цей день учасники ринку цінних паперів приймають поздоровлення від партнерів, а також збираються в урочистій обстановці для святкування професійної дати і вшанування кращих представників своєї галузі.

Організатори свята зазвичай вручають нагороди організаціям і особам, які зробили найбільший внесок у розвиток ринку цінних паперів.

Православні свята 12 червня

У православній церкві 12 червня відзначається день пам’яті преподобного Ісаакія сповідника, відомого також як ігумен Долмацький. Прийнявши постриг, він оселився в пустелі і прийшов до Константинополя під час гонінь, організованих стосовно християн. Ісаакій звернувся до імператора з проханням не гнобити віруючих і відкрити храми. За це його кинули в яр, але він залишився живим, а ось, імператору передбачив смерть раніше, ніж помре він сам. Пророцтво Ісаакія збулося – незабаром імператора вбили. У місті побудували обитель, в якій Ісаакій став наставником.

Також 12 червня відзначаємо народне свято Змійовик: в цей день не можна ходити в лісові хащі, луки, а також гуляти у високій траві. Зміїне свято – день для посадки бобів.

Одна з прикмет, якої намагався дотримуватися народ, говорить, що в день Ісакія-Змійовика забороняється взаємодіяти зі зміями. Кажуть, що саме в цей день змії виповзають зі своїх нір і відзначають своє торжество, в цей час вони стають в коло і дивляться один на одного, зчепившись хвостами.

Прикмети на Змійовика: що не можна робити

Забороняється вбивати змій в цей день, в іншому випадку ви можете наразитися на помсту родичів, які не тільки вас покусають, а й можуть зробити те ж саме з вашими близькими.

У цей день не можна обманювати, адже можуть з’явитися проблеми в особистому житті і діловій сфері, будуть обмани, фінансові втрати, зрада коханої людини.

У цей день не можна купувати посуд. Дуже скоро посуд може тріснути, тим самим ви притягатимете до себе грошові неприємності, які розіб’ють ваше життя на дрібні шматочки. Якщо в цей день вам терміново необхідно придбати посуд, то в нього після покупки потрібно покласти монетку, це допоможе нейтралізувати прикмету і захистити себе і свою сім’ю від фінансових проблем.

Не можна піднімати знайдені гроші. Згідно з повір’ям, ці гроші можуть тільки привести у ваше життя безліч бід і неприємностей.

Якщо почала рясно цвісти шипшина – чекай суворої зими.

Якщо латаття на річці почало закриватися і йти під воду – гряде злива.

Папороть зранку закручує листя – чекай теплий сонячний день.

Джмелі стали ще більш неспокійними – чкай зливи.

Сова почала кричати – буде холодно.

Павуки почали посилено працювати в цей день – погода буде мінливою.

Під час дощу качки не йдуть в укриття, а стоять, витягнувши шиї і піднімаючи голову вгору – буде стійка негода.

Нічна фіалка в сонячну погоду закрила свої квітки і зігнула стеблинки – чекай дощу.

Білі ведмеді в зоопарку перестали купатися в басейні – через два-три дні чекай похолодання, а якщо знову в воду лізуть – буде швидке потепління.

Роси вранці немає – вночі поллє дощ.

Сонячні промені сильно печуть в цей день – не буде врожаю зернових.

Почув каркання ворон – чекай біди.

Скільки птахів на дереві сидить в цей день – стільки буде теплих днів.

Побачив в небі летить зграю птахів – дощів більше не буде.

Ворони купатися почали – буде біда.

Ворона сіла на чийсь будинок, в цьому будинку буде або хворий, або мертвий.

Коник затріщав пізно увечері – чекай погожих днів.

По цьому дню судили про погоду на осінь, якщо був дощ, значить і осінь буде дощова, якщо посуха – значить осінь така і буде.

Зірки на небосхилі віщують ясну погоду.

Якщо в цей день вкусить змія – не врятує жодна протиотрута.

12 червня: цей день в історії

1664 – північноамериканське місто Новий Амстердам перейменований в Нью-Йорк.

1849 – Льюїсом Хаслетт запатентовано протигаз.

1897 – Карл Елзенер запатентував знаменитий швейцарський армійський ніж.

1898 – проголошення незалежності Філіппін.

1920 – офіційне відкриття Панамського каналу (перше судно пройшло через канал у серпні 1914 року).

1935 – Муссоліні заборонив продаж газети “Нью-Йорк таймс” в Італії “за необ’єктивне висвітлення діяльності фашистів”.

1965 – в Англії оголошено про нагородження членів групи The Beatles орденами Британської імперії “за видатні заслуги в галузі культури” і “внесок в експорт національної продукції”.

1966 – в Києві розпочато успішна експлуатація першого в світовій практиці тролейбусного поїзда винахідника Володимира Веклич.

2017 – масові антикорупційні протести в Росії.

Іменинники 12 червня

1773 – Амшель Ротшильд, німецький банкір, один із засновників династії Ротшильдів.

1924 – Джордж Буш-старший, 41-й президент США (1989-1993), конгресмен, дипломат.

1929 – Анна Франк, єврейська дівчинка з Амстердама, що увійшла в історію як автор щоденника, який вона вела два роки, поки родина ховалася від нацистів.

1941 – Чик Коріа, американський джазовий піаніст і композитор, володар 22 премій “Греммі”.

1944 – Томмі Сміт, американський легкоатлет, першим пробіг 200 метрів швидше ніж за 20 секунд.

1981 – Адріана Ліма, бразильська супермодель, відома зйомками для компанії з продажу жіночої білизни Victoria’s Secret, обличчя рекламної косметичної компанії Maybelline.

1992 – Філіпа Коррея, бразильський футболіст, атакуючий півзахисник англійського клубу Liverpool і збірної Бразилії.