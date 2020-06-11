Про це активіст повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 11 червня додому до активіста Сергія Стерненко прийшла поліція з постановою про примусовий привід в СБУ. Однак Стерненко сам прийшов в СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року.

Сам активіст неодноразово наголошував, що “не було вбивства, а була необхідна оборона”, а “по ножу є кілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю”.

В п’ятницю, 12 червня, суд обиратиме Стерненку запобіжний захід. За словами активіста, засідання відбудеться о 14 годині в Шевченківському районному суді Києва. Головувати буде суддя Володимир Бугіль.

Як повідомив адвокат Масі Найєм, прокуратура клопоче про застосування до активіста запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. “Вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, що Європейським судом з прав людини вже давно прирівнюється до запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — зазначив адвокат.

Раніше в Службі безпеки України детально розповіли про суть підозри для Сергія Стерненка.

Нагадаємо, 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де жив Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти. 25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.

У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедуктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.