Про це активіст повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 11 червня додому до активіста Сергія Стерненко прийшла поліція з постановою про примусовий привід в СБУ. Однак Стерненко сам прийшов в СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року.
Сам активіст неодноразово наголошував, що “не було вбивства, а була необхідна оборона”, а “по ножу є кілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю”.
В п’ятницю, 12 червня, суд обиратиме Стерненку запобіжний захід. За словами активіста, засідання відбудеться о 14 годині в Шевченківському районному суді Києва. Головувати буде суддя Володимир Бугіль.
Як повідомив адвокат Масі Найєм, прокуратура клопоче про застосування до активіста запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
“Вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, що Європейським судом з прав людини вже давно прирівнюється до запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — зазначив адвокат.
Раніше в Службі безпеки України детально розповіли про суть підозри для Сергія Стерненка.
Нагадаємо, 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де жив Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти. 25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.
У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедуктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.
- У травні 2020 року кілька українських фанатських рухів висловили підтримку активісту Сергію Стерненку і заявили про готовність до протестів у разі його арешту.
- 14 травня СБУ викликала Стерненка нібито для повідомлення йому про підозру.
- 7 червня СБУ повідомила Сергія Стерненка про нову підозру. Йому необхідно було з’явитися в СБУ 9 червня.
- 10 червня повідомлялося, що колишній старший групи прокурорів у справі Сергія Стерненко Андрій Радіонов відмовився підписувати підозру активісту, згодом залишив справу.